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ಜಗಳೂರು: ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು

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ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಂದ ಮಳೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2026 at 9:48 AM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿದೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಜಗಳೂರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಗಿ ಜಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ನಮಾಜ್ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ಮಳೆ ಸುರಿಸುವಂತೆ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿಶೇಷ ನಮಾಜ್ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.‌ 

ಅರೇಬಿಕ್​ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಮಳೆ ಬರದೆ ಇದ್ದರೆ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆಹಾಕಾರ ಉಲ್ಬಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸು ದೇವರೆ ಎಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನ ಮನ್ಸೂರ್, ಖಾಸೀಂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಾದ ಅನ್ವರ್ ಸಾಬ್, ಖಲಂದರ್ ಖಾನ್, ನಿವೃತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಶಂಶುದ್ಧಿನ್, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿತರಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಾವಿ 3 ತಾಲೂಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಬರ ಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ: ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಭರವಸೆ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿದೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಜಗಳೂರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಗಿ ಜಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ನಮಾಜ್ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ಮಳೆ ಸುರಿಸುವಂತೆ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿಶೇಷ ನಮಾಜ್ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.‌ 

ಅರೇಬಿಕ್​ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಮಳೆ ಬರದೆ ಇದ್ದರೆ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆಹಾಕಾರ ಉಲ್ಬಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸು ದೇವರೆ ಎಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನ ಮನ್ಸೂರ್, ಖಾಸೀಂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಾದ ಅನ್ವರ್ ಸಾಬ್, ಖಲಂದರ್ ಖಾನ್, ನಿವೃತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಶಂಶುದ್ಧಿನ್, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿತರಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಾವಿ 3 ತಾಲೂಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಬರ ಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ: ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಭರವಸೆ

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TAGGED:

DAVANAGERE
ಬರ
KARNATAKA DROUGHT 2026
ಅರೇಬಿಕ್​ ಭಾಷೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
PRAYER FOR RAIN

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