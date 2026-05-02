ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ನವಿಲಿನ ನಾಟ್ಯ: ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ! - PEACOCK DANCE
Published : May 2, 2026 at 4:23 PM IST
ಮೈಸೂರು : ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ನವಿಲೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲುಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ನಾಟ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ನವಿಲಿನ ವಿಭಿನ್ನ ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಮನ ಸೋಲದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ನೂರಾರು ನವಿಲುಗಳು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧದ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯಗಳಿವೆ.
ಇಂತಹ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ನವಿಲೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಮನಮೋಹಕ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಕ ಮಧುಸೂದನ್ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗಳ ಮೇಟಿಂಗ್ ಸೀಜನ್ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಗಂಡು ನವಿಲುಗಳು ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯ ನೋಡುವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನವಿಲುಗಳು ನಾಟ್ಯವಾಡಿದರೆ ಅದು ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದ ಸೂಚನೆ ಎಂಬುದು ಹಿರಿಯರ ಮಾತಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ನಿಂತ ಗಜರಾಜ ; ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ - WILD ELEPHANT
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ನಿಂತ ಗಜರಾಜ ; ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ - WILD ELEPHANT