ವಿದ್ಯುತ್- ಧ್ವನಿ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಝಗಮಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು - PATTADAKALLU
Published : December 20, 2025 at 9:06 AM IST
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಮುಂದೆ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ, ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದೆ.
ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ, ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ಧ್ವನಿಯ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಮುಂದೆ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಅಳವಡಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಜಯಪುರದ ಗೋಲಗುಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರುವ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕು ಅಳವಡಿಸಿಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲಂಕಾರವಿರುವ ಕಾರಣ ರಾತ್ರಿಯೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೂಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ತೇಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
