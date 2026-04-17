LIVE: ಸಂಸತ್ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ: ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್​​​​​​ವಿಂಗಡಣೆ ಸೇರಿ ಮೂರು ಮಸೂದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ - PARLIAMENT SPECIAL SESSION LIVE

ಲೋಕಸಭೆ ಕಲಾಪ (Sansad TV)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 17, 2026 at 11:10 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಸತ್​ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಡನೆಯಾಗಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್​​​​​​ವಿಂಗಡಣೆ ಸೇರಿ ಮೂರು ಮಸೂದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಳಿಕ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಕಲಾಪದ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಸಂವಿಧಾನ (131ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ 2026, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪುನರ್‌ವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆ 2026 ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಾನೂನುಗಳು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ 2026 ಅನ್ನು ಗುರುವಾರ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಕಲಾಪವು ತಡರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಿಸಲು 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಿತು. ಒಟ್ಟು 333 ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 251 AYES ಮತ್ತು 185 NOES ಇದ್ದವು. 251 AYES ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ, 2026ರ ಸಂವಿಧಾನ (ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ ಮತ್ತು 2026ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪುನರ್‌ವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಬುಧವಾರ ಕೆಳಮನೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದರು. ಮಸೂದೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಮಸೂದೆ 'ವಿಕ್ಷಿತ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿವೆ. 

