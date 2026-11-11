ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪೈಲಟ್ ರಕ್ಷಣೆ: ವಿಡಿಯೋ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 11, 2026 at 11:04 AM IST
ಮಂಡಿ(ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಅವಘಡವೊಂದು ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಂಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಪೈಲಟ್ವೊಬ್ಬರ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ 33 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೈಲಟ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುವಂತಾಯಿತು. ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೈಲಟ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಆತಂಕಗೊಂಡರು.
ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರು, ಎನ್ಹೆಚ್ಎಐ, ಗವಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜಂಟಿ ತಂಡವು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿತು. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ, ಪೈಲಟ್ನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಹೈ-ಟೆನ್ಷನ್ (ಅಧಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್) ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪೈಲಟ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು.
ಪೈಲಟ್ನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಲು ಗವಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒದಗಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಕಂಪನಿಯ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (DPM) ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕ್ರೇನ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳ ಒಗ್ಗೂಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪೈಲಟ್ನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ:
ಮಂಡಿ(ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಅವಘಡವೊಂದು ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಂಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಪೈಲಟ್ವೊಬ್ಬರ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ 33 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೈಲಟ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುವಂತಾಯಿತು. ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೈಲಟ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಆತಂಕಗೊಂಡರು.
ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರು, ಎನ್ಹೆಚ್ಎಐ, ಗವಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜಂಟಿ ತಂಡವು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿತು. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ, ಪೈಲಟ್ನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಹೈ-ಟೆನ್ಷನ್ (ಅಧಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್) ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪೈಲಟ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು.
ಪೈಲಟ್ನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಲು ಗವಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒದಗಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಕಂಪನಿಯ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (DPM) ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕ್ರೇನ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳ ಒಗ್ಗೂಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪೈಲಟ್ನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: