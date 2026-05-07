ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಚುನಾವಣೆ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ ದೆಹಲಿಯ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ! - HIMACHAL PANCHAYAT ELECTION
Published : May 7, 2026 at 5:24 PM IST
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ : ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕವಾದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಧಾನ್, ಉಪ-ಪ್ರಧಾನ್, ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯ, ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಇಂದಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮೇ 7, ಮೇ 8 ಮತ್ತು ಮೇ 11, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ರವರೆಗೆ ಆಯಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಮೇ 12 ರಂದು ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೇ 14 ಮತ್ತು 15 ರಂದು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಲಹೌಲ್-ಸ್ಪಿಟಿಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ದರ್ಚಾ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳು ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಿವೃತ್ತ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಫುಂಚೋಗ್ ಪಲ್ಡನ್ ಅವರು ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹುದ್ದೆಗೆ ತಮ್ಮ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪಂಚಾಯತ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
