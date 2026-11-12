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ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ 'ಕರಿಯ ದೇವ' ಟಗರು ಸಾವು: ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟ ಮಾಲೀಕ

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ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ 'ಕರಿಯ ದೇವ' ಟಗರು: ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಲೀಕ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 12, 2026 at 4:38 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಟಗರು ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇಲ್ಲಿನ ದುಗ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಟಗರು ಕಾಳಗ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಫೈಟರ್ ಟಗರು ಕರಿಯ ದೇವ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪ್​ನಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. 

ಜಮಾಲ್​ ಎಂಬವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಕರಿಯ ದೇವ ಟಗರಿನ ಸಾವಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿ ನಾಲ್ಕು ಹಲ್ಲಿ‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಣ, ಆರು ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕಣಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಟಗರು ಕಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದೆ. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಟಗರಿನ ಕಳೇಬರವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಲೀಕ ಜಮಾಲ್ ಅವರು ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. 

ಈ ಕುರಿತು ಎಸ್ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ನಗರದ ಅಭಿಮಾನಿ ಶಿವು ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕರಿಯ ದೇವ ಟಗರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿತ್ತು. ಹಲವು ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಇದೀಗ ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಟಗರನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಆಶೋಕ ನಗರದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಲಾಯಿತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವಣಗೆರೆ: ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಫೈಟರ್ ಟಗರು; ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮಾಲೀಕರು

ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಟಗರು ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇಲ್ಲಿನ ದುಗ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಟಗರು ಕಾಳಗ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಫೈಟರ್ ಟಗರು ಕರಿಯ ದೇವ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪ್​ನಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. 

ಜಮಾಲ್​ ಎಂಬವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಕರಿಯ ದೇವ ಟಗರಿನ ಸಾವಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿ ನಾಲ್ಕು ಹಲ್ಲಿ‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಣ, ಆರು ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕಣಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಟಗರು ಕಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದೆ. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಟಗರಿನ ಕಳೇಬರವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಲೀಕ ಜಮಾಲ್ ಅವರು ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. 

ಈ ಕುರಿತು ಎಸ್ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ನಗರದ ಅಭಿಮಾನಿ ಶಿವು ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕರಿಯ ದೇವ ಟಗರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿತ್ತು. ಹಲವು ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಇದೀಗ ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಟಗರನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಆಶೋಕ ನಗರದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಲಾಯಿತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವಣಗೆರೆ: ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಫೈಟರ್ ಟಗರು; ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮಾಲೀಕರು

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TAGGED:

DAVANAGERE SHEEP FIGHT
ದಾವಣಗೆರೆ ಟಗರು ಕಾಳಗ
OWNER PERFORMS LAST RITES OF SHEEP

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