ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ: ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ₹2 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹ - HUNDI MONEY COUNTING

ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 17, 2026 at 10:25 AM IST

ಮೈಸೂರು: ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಹುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ ಹಣ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ದಾಸೋಹ ಭವನದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್​ ಬರೋಡಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ 2,11,49,728 ನಗದು, 58 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, 2 ಕೆ.ಜಿ. 500 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 46 ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿವೆ.

ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಏರಿದ ಹುಂಡಿ ಕಾಣಿಕೆ: ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ದೇವಳದ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಳಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೀಗ, 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ & ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಯಾವ ಕಡೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ & ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಯಾವ ಕಡೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ?

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

A village in Chikkamagaluru celebrated the Dasayyana kunitha festival.

ದಾಸಯ್ಯನ ಕುಣಿತ: ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವೇಷ, ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಯುವಕರು- ವಿಡಿಯೋ

April 16, 2026 at 4:25 PM IST
Wild elephant spotted in front of Kottegahara Homestay

ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ಮುಂದೆ ಕಾಡಾನೆ ಸಂಚಾರ: ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ

April 16, 2026 at 2:57 PM IST
VIJAYANAGARA KANHAIYA NAIDU ಟಿಬಿ ಡ್ಯಾಂ ಕ್ರಸ್ಟ್​ಗೇಟ್ ಕನ್ನಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು

ಮೇ 15ರೊಳಗೆ ಟಿ.ಬಿ.ಡ್ಯಾಂನ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣ: ​ಕನ್ನಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು

April 16, 2026 at 1:29 PM IST
yogesh-gouda-murder-case-approver-basavaraj-muttagi-visits-dharwad-ganesh-temple

'ನನಗೆ ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು'; ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಸವರಾಜ‌ ಮುತ್ತಗಿ; ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೊರವರ ಕುಟುಂಬ ಆಗ್ರಹ

April 16, 2026 at 12:08 PM IST

