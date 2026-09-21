ಚಾಮರಾಜನಗರ: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾಥವಾಗಿ ಮರಿಯಾನೆ ಓಡಾಟ
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Published : September 21, 2026 at 5:59 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮರಿಯಾನೆಯೊಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಾಯಾನೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮರಿಯಾನೆ ಓಡಾಟದ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮದ ಹನೂರು ಬಫರ್ ವಲಯದ ಹನೂರು - ಅಜ್ಜೀಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮರಿ ಆನೆಯೊಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹನೂರು ಬಫರ್ ವಲಯದ ಅಜ್ಜೀಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅರಕನಹಳ್ಳ ಸಮೀಪ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಓಡಾಟ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಮರಿ ಆನೆ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಗೆ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಬ್ಬು, ತರಕಾರಿ, ಮರ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರದ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಮರಿ ಆನೆ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಮರಿ ಆನೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹನೂರು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಮರಿಯಾನೆ ಅಜ್ಜೀಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅರಕನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಮರಿ ಆನೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮರಿ ಆನೆ ತಾಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮರಿಯಾನೆಯೊಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಾಯಾನೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮರಿಯಾನೆ ಓಡಾಟದ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮದ ಹನೂರು ಬಫರ್ ವಲಯದ ಹನೂರು - ಅಜ್ಜೀಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮರಿ ಆನೆಯೊಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹನೂರು ಬಫರ್ ವಲಯದ ಅಜ್ಜೀಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅರಕನಹಳ್ಳ ಸಮೀಪ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಓಡಾಟ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಮರಿ ಆನೆ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಗೆ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಬ್ಬು, ತರಕಾರಿ, ಮರ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರದ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಮರಿ ಆನೆ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಮರಿ ಆನೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹನೂರು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಮರಿಯಾನೆ ಅಜ್ಜೀಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅರಕನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಮರಿ ಆನೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮರಿ ಆನೆ ತಾಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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