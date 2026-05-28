ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಗ್ಗೆ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ - PUBLIC OPINION ON CM RESIGNATION

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಗ್ಗೆ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 28, 2026 at 7:50 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಸಿದ್ದರಾಮನ ಹುಂಡಿಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನಾದ ನಾನು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ,  8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿವೆ. ಇಂದು ಸಿಎಂ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ‌. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿತ್ತು. 

ಕೆಲವರು ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಯಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ರಾಮಯ್ಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 5 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿ.ಕೆ‌. ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿ ಎಂದೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಇಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ. ಅವರ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​.

