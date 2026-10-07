ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣ ಲಿಂಗ ಪತ್ತೆ ಜಾಲ ಭೇದಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ ಸಹಿತ ಆರೋಪಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ
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Published : October 7, 2026 at 3:13 PM IST
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಭ್ರೂಣ ಲಿಂಗ ಪತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಪಾತ ದಂಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಲಭ್ಯವಾದ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಾಡರ ಬಬಲಾದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಪೋರ್ಟೆಬಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಪರಿಕರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಅಕ್ರಮ ಜಾಲವನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಮೇತ ಭೇದಿಸಲು ಜಮಖಂಡಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ವೇತಾ ಬೀಡಿಕರ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೋಭಾ ಟಿ.ಆರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಸುವರ್ಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರಬಕವಿ - ಬನಹಟ್ಟಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗಿರೀಶ ಸ್ವಾದಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧದ ಮನು ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅ.5ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೋಭಾ ಟಿ.ಆರ್, ಅ.5ರಂದು ಮಹಾಲಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ದಂಧೆಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಕವಿತಾ ಎಂಬಾಕೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಜಾಡರ ಬಬಲಾದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭ್ರೂಣ ಲಿಂಗ ಪತ್ತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯಿತು. ಈಗಾಗಲೇ 3-4 ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿರುವುದಾಗಿ ಕವಿತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸುಳಿವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಗ್ರಾಹಕರಂತೆ ವೇಷ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೋಭಾ ಅವರು ನಾದಿನಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಡಿಎಚ್ಒ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ತಾಯಿಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 9.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜೇಡರ ಬಬಲಾದಿಗೆ ತಂಡ ತೆರಳಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಆತನ ತಾಯಿ ದಾನಕ್ಕ ತೇಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕರ್ಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ತಂಡ, ಪುನಃ ಕವಿತಾ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ್ ದಂಪತಿಗಳ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಪೋರ್ಟೆಬಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರಧಾರ ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾದ ಸಂಜಯ್ ವಾಗ್ದರೆ ಉರ್ಫು ಪಾಟೀಲ್ ಎಂಬಾತ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ಪತ್ತೆಗೆ ಶೋಧ ಮುಂದಿವರಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಮ್ಮದಿ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಪೋರ್ಟೆಬಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಪಿಸಿ - ಪಿಎನ್ಡಿಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ನಕಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಒಳಸಂಚು ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ವಾಗ್ಮೋರೆ, ನಿಖಿಲ ತೇಲಿ, ದಾನಕ್ಕ ತೇಲಿ, ಕವಿತಾ ವಿರುದ್ದ ಉಮದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ (ಎಫ್ಐಆರ್) ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಡ್ಯ: ಅಕ್ರಮ ಭ್ರೂಣ ಲಿಂಗ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ; ಮೂವರು ವೈದ್ಯರ ಬಂಧನ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಭ್ರೂಣ ಲಿಂಗ ಪತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಪಾತ ದಂಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಲಭ್ಯವಾದ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಾಡರ ಬಬಲಾದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಪೋರ್ಟೆಬಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಪರಿಕರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಅಕ್ರಮ ಜಾಲವನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಮೇತ ಭೇದಿಸಲು ಜಮಖಂಡಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ವೇತಾ ಬೀಡಿಕರ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೋಭಾ ಟಿ.ಆರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಸುವರ್ಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರಬಕವಿ - ಬನಹಟ್ಟಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗಿರೀಶ ಸ್ವಾದಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧದ ಮನು ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅ.5ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೋಭಾ ಟಿ.ಆರ್, ಅ.5ರಂದು ಮಹಾಲಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ದಂಧೆಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಕವಿತಾ ಎಂಬಾಕೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಜಾಡರ ಬಬಲಾದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭ್ರೂಣ ಲಿಂಗ ಪತ್ತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯಿತು. ಈಗಾಗಲೇ 3-4 ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿರುವುದಾಗಿ ಕವಿತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸುಳಿವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಗ್ರಾಹಕರಂತೆ ವೇಷ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೋಭಾ ಅವರು ನಾದಿನಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಡಿಎಚ್ಒ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ತಾಯಿಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 9.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜೇಡರ ಬಬಲಾದಿಗೆ ತಂಡ ತೆರಳಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಆತನ ತಾಯಿ ದಾನಕ್ಕ ತೇಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕರ್ಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ತಂಡ, ಪುನಃ ಕವಿತಾ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ್ ದಂಪತಿಗಳ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಪೋರ್ಟೆಬಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರಧಾರ ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾದ ಸಂಜಯ್ ವಾಗ್ದರೆ ಉರ್ಫು ಪಾಟೀಲ್ ಎಂಬಾತ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ಪತ್ತೆಗೆ ಶೋಧ ಮುಂದಿವರಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಮ್ಮದಿ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಪೋರ್ಟೆಬಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಪಿಸಿ - ಪಿಎನ್ಡಿಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ನಕಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಒಳಸಂಚು ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ವಾಗ್ಮೋರೆ, ನಿಖಿಲ ತೇಲಿ, ದಾನಕ್ಕ ತೇಲಿ, ಕವಿತಾ ವಿರುದ್ದ ಉಮದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ (ಎಫ್ಐಆರ್) ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಡ್ಯ: ಅಕ್ರಮ ಭ್ರೂಣ ಲಿಂಗ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ; ಮೂವರು ವೈದ್ಯರ ಬಂಧನ