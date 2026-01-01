ETV Bharat / Videos

ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ದುಬೈನ ಬುರ್ಜ್​ ಖಲೀಫಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಸುಡುಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ: ವಿಡಿಯೋ - BURJ KHALIFA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಬುರ್ಜ್​ ಖಲೀಫಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ (PTI)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 1, 2026 at 9:41 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ದುಬೈ: ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್​ ಬೆಳಕಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026ನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಯುನೈಟೆಡ್​ ಅರಬ್​ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್​(UAE)ನ ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ (829.8 ಮೀಟರ್) ಬುರ್ಜ್​ ಖಲೀಫಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಸವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕು, ವಾಟರ್​ ಫೌಂಟೈನ್ ಹಾಗೂ ಪಟಾಕಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬುರ್ಜ್​ ಖಲೀಫಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ತಂದಿತು. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಡೆದ ಪಟಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಳೆಯನ್ನೇ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.

ಲೇಝರ್​ ಲೈಟ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ದುಬೈನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಲೇಝರ್​ ಲೈಟ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. 

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬುರ್ಜ್​ ಖಲೀಫಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು, ಪಟಾಕಿ ಹಾಗೂ ವಾಟರ್​ ಫೌಂಟೈನ್​ ಪ್ರದರ್ಶನವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬುರ್ಜ್​ ಖಲೀಪಾ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ಪಟಾಕಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ಲೈವ್​ ಆಗಿಯೂ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಕಿರಿಬಾಟಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ನೂತನ ವರ್ಷ 2026ಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ

ದುಬೈ: ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್​ ಬೆಳಕಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026ನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಯುನೈಟೆಡ್​ ಅರಬ್​ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್​(UAE)ನ ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ (829.8 ಮೀಟರ್) ಬುರ್ಜ್​ ಖಲೀಫಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಸವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕು, ವಾಟರ್​ ಫೌಂಟೈನ್ ಹಾಗೂ ಪಟಾಕಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬುರ್ಜ್​ ಖಲೀಫಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ತಂದಿತು. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಡೆದ ಪಟಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಳೆಯನ್ನೇ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.

ಲೇಝರ್​ ಲೈಟ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ದುಬೈನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಲೇಝರ್​ ಲೈಟ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. 

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬುರ್ಜ್​ ಖಲೀಫಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು, ಪಟಾಕಿ ಹಾಗೂ ವಾಟರ್​ ಫೌಂಟೈನ್​ ಪ್ರದರ್ಶನವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬುರ್ಜ್​ ಖಲೀಪಾ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ಪಟಾಕಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ಲೈವ್​ ಆಗಿಯೂ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಕಿರಿಬಾಟಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ನೂತನ ವರ್ಷ 2026ಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ

For All Latest Updates

TAGGED:

BURJ KHALIFA NEW YEAR FIREWORKS
ಹೊಸ ವರ್ಷ
NEW YEAR
ಬುರ್ಜ್​ ಖಲೀಫಾ
BURJ KHALIFA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

mantralaya-sri-raghavendra-swamy-matha-hundi-collection

ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತಸಾಗರ: 20 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ 3.73 ಕೋಟಿ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹ

December 31, 2025 at 8:11 PM IST
7-rupees-made-a-millionaire-farmers-fortune-shines

7 ರೂ. ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್​ಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೆದ್ದ ರೈತ; ಊರಿಗೆಲ್ಲಾ ಲಡ್ಡು ಹಂಚಿ ಬಲ್ಕಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಭ್ರಮ

December 30, 2025 at 6:35 PM IST
loaded-truck-overturns-on-bolero-and-driver-dies-on-the-spot-cctv-video

VIDEO: ಟ್ರಕ್​ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾದ ಬೊಲೆರೊ; ಚಾಲಕ ದಾರುಣ ಸಾವು

December 29, 2025 at 9:05 PM IST
youth-congress-lays-siege-to-railway-station-condemning-rail-fare-hike

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನಿಂದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ

December 29, 2025 at 5:01 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.