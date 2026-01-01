ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ದುಬೈನ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಸುಡುಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ: ವಿಡಿಯೋ - BURJ KHALIFA
Published : January 1, 2026 at 9:41 AM IST
ದುಬೈ: ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಳಕಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026ನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್(UAE)ನ ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ (829.8 ಮೀಟರ್) ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಸವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕು, ವಾಟರ್ ಫೌಂಟೈನ್ ಹಾಗೂ ಪಟಾಕಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ತಂದಿತು. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಡೆದ ಪಟಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಳೆಯನ್ನೇ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
ಲೇಝರ್ ಲೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ದುಬೈನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಲೇಝರ್ ಲೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು, ಪಟಾಕಿ ಹಾಗೂ ವಾಟರ್ ಫೌಂಟೈನ್ ಪ್ರದರ್ಶನವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಪಾ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ಪಟಾಕಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಲೈವ್ ಆಗಿಯೂ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಕಿರಿಬಾಟಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ನೂತನ ವರ್ಷ 2026ಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ
