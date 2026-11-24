ರವಿ ಹಂಜ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವದಳ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಆಕ್ರೋಶ
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Published : November 24, 2026 at 5:00 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬಸವಣ್ಣನ ವಿರುದ್ದ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ ರವಿ ಹಂಜ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹಿಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವದಳ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬಸವಣ್ಣನ ಪುತ್ಥಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗ ಲೇಖಕ ರವಿ ಹಂಜ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದು, ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಹಿಸಲಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ದ ಹಾಗೂ ಬಸವಣ್ಣನ ವಿರುದ್ದ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಯೋಗೀಶ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಜೀ ಸಹ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್ನ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿ ದಡದ ಮೇಲೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು, ಅನುಭನ ಮಂಟಪದಂತೆ ನಾವು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಿಳಿದು ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು, ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನ ವಿರುದ್ದ ರವಿ ಹಂಜ್ ಏನೇನೋ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಬಸವಣ್ಣ ಜನಿವಾರ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಜನಿವಾರಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು ಸಹ ಜನಿವಾರಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣ ಇವ ನಮ್ಮವ, ಇವ ನಮ್ಮವ ಎಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ದ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಬಸವಣ್ಣ ಕೇವಲ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ನಾಯಕನಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾದವರು. ಇಂತಹ ಬಸವಣ್ಣನ ವಿರುದ್ದ ರವಿ ಹಂಜ್ ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರವಿ ಹಂಜ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ವಿವಾದಿತ 'ಬಸವ ಮಂಟಪ' ಪುಸ್ತಕದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಹಿತಿ ಕುಂವೀ ಕಿಡಿ!
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬಸವಣ್ಣನ ವಿರುದ್ದ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ ರವಿ ಹಂಜ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹಿಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವದಳ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬಸವಣ್ಣನ ಪುತ್ಥಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗ ಲೇಖಕ ರವಿ ಹಂಜ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದು, ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಹಿಸಲಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ದ ಹಾಗೂ ಬಸವಣ್ಣನ ವಿರುದ್ದ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಯೋಗೀಶ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಜೀ ಸಹ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್ನ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿ ದಡದ ಮೇಲೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು, ಅನುಭನ ಮಂಟಪದಂತೆ ನಾವು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಿಳಿದು ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು, ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನ ವಿರುದ್ದ ರವಿ ಹಂಜ್ ಏನೇನೋ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಬಸವಣ್ಣ ಜನಿವಾರ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಜನಿವಾರಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು ಸಹ ಜನಿವಾರಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣ ಇವ ನಮ್ಮವ, ಇವ ನಮ್ಮವ ಎಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ದ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಬಸವಣ್ಣ ಕೇವಲ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ನಾಯಕನಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾದವರು. ಇಂತಹ ಬಸವಣ್ಣನ ವಿರುದ್ದ ರವಿ ಹಂಜ್ ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರವಿ ಹಂಜ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ವಿವಾದಿತ 'ಬಸವ ಮಂಟಪ' ಪುಸ್ತಕದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಹಿತಿ ಕುಂವೀ ಕಿಡಿ!