ಮೈಸೂರು: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬೋನಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆ ಸೆರೆ
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Published : September 22, 2026 at 5:25 PM IST
ಮೈಸೂರು: ತಾಲೂಕಿನ ಚುಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರಿಸಿದ್ದ ಬೋನಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆಯೊಂದು ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿರತೆ ಸೆರೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಚುಂಚನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೋಣನೂರು, ಹನುಮನಪುರ, ಪಿ.ಮರಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ದಾಸನೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿರತೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಭಯಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಚಿರತೆಗಳ ಹಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚುಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೋನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಚಿರತೆ ಬೋನಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಚಿರತೆಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೂಡಲೇ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಜನರು ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿರತೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಓಡಾಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಿರತೆಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಾ ಓಡಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವುಗಳು ಪದೇ ಪದೆ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆವು. ಕೊನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಬೋನಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಚಿರತೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಚಿರತೆಗಳು ಆಗಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬೋನುಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟರೆ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಬೀಳಬಹುದು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಮಹೇಂದ್ರ, ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಶರೀಫ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದವರ ಬಲಿಗಾಗಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ!
ಮೈಸೂರು: ತಾಲೂಕಿನ ಚುಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರಿಸಿದ್ದ ಬೋನಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆಯೊಂದು ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿರತೆ ಸೆರೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಚುಂಚನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೋಣನೂರು, ಹನುಮನಪುರ, ಪಿ.ಮರಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ದಾಸನೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿರತೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಭಯಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಚಿರತೆಗಳ ಹಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚುಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೋನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಚಿರತೆ ಬೋನಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಚಿರತೆಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೂಡಲೇ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಜನರು ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿರತೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಓಡಾಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಿರತೆಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಾ ಓಡಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವುಗಳು ಪದೇ ಪದೆ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆವು. ಕೊನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಬೋನಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಚಿರತೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಚಿರತೆಗಳು ಆಗಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬೋನುಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟರೆ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಬೀಳಬಹುದು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಮಹೇಂದ್ರ, ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಶರೀಫ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದವರ ಬಲಿಗಾಗಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ!