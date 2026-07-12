ETV Bharat / Videos

ಮರೆಯಾದ 'ನಗುವ ನಯನ': ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯ ಜನ- ವಿಡಿಯೋ - S JANAKI PASSES AWAY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಗಾಯಕಿ ಎಸ್​​. ಜಾನಕಿಯವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯ ಜನ ಭಾವುಕ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 12, 2026 at 1:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಎಸ್​​.ಜಾನಕಿ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನ ಜನರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಸ್ವರ ಸರಸ್ವತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಅವರ ಕಟ್ಟಾಭಿಮಾನಿ ನವೀನ್​​ ಅವರ ಬೋಗಾದಿಯ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ರ ವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 9 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಜಾನಕಮ್ಮನ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಾದರು.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಾಯಕರು, ನಟ, ನಟಿಯರು, ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಜೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನವೀನ್​ ಅವರ ಕಣಿಯನ ಹುಂಡಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನನಗೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಅಜ್ಜಿ, ಆಮೇಲೆ ಗಾಯಕಿ': ಎಸ್‌.ಜಾನಕಿ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಪ್ಸರಾ

ಮೈಸೂರು: ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಎಸ್​​.ಜಾನಕಿ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನ ಜನರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಸ್ವರ ಸರಸ್ವತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಅವರ ಕಟ್ಟಾಭಿಮಾನಿ ನವೀನ್​​ ಅವರ ಬೋಗಾದಿಯ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ರ ವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 9 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಜಾನಕಮ್ಮನ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಾದರು.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಾಯಕರು, ನಟ, ನಟಿಯರು, ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಜೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನವೀನ್​ ಅವರ ಕಣಿಯನ ಹುಂಡಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನನಗೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಅಜ್ಜಿ, ಆಮೇಲೆ ಗಾಯಕಿ': ಎಸ್‌.ಜಾನಕಿ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಪ್ಸರಾ

For All Latest Updates

TAGGED:

MYSURU
ಎಸ್​ ಜಾನಕಿ ನಿಧನ
S JANAKI PASSES AWAY
PLAYBACK SINGER S JANAKI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

Karnataka holds a perpetual importance due to its distinctive political dynamics. ETV Bharat Karnataka’s commitment is demonstrated by the presence of a specialised bureau and a team of journalists focused on amplifying the state's voice on a national scale. Its coverage encompasses not only comprehensive updates on current events but also endeavours to bring out exceptional narratives from around the state, country and from the rest of the world....view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

A TWO-YEAR-OLD MALE LEOPARD WAS TRAPPED IN A CAGE SET UP BY THE FOREST DEPARTMENT.

ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಮತ್ತೊಂದೂರಲ್ಲಿ ಸೈರನ್​ ಸದ್ದಿಗೆ ಚಿರತೆ ಪರಾರಿ

July 9, 2026 at 7:14 PM IST
two-vehicles-set-on-fire-after-accident-between-milk-and-petrol-tankers

ಹಾಲು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್​​ಗಳ ನಡುವೆ ಅಪಘಾತ; ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಎರಡು ವಾಹನಗಳು

July 9, 2026 at 3:10 PM IST
SHIVAMOGGA ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮಳೆ ಗಾಜನೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟು

ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆ ತುಂಬಿದ ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು: 10 ಗೇಟ್​​ ಮೂಲಕ ನದಿಗೆ ನೀರು

July 5, 2026 at 1:45 PM IST
Raghavendra Swamy huge rangoli sets World Book of Records record

ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಾಯರ ಬೃಹತ್​ ರಂಗೋಲಿ:ವಿಡಿಯೋ

July 3, 2026 at 5:33 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.