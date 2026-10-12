ಮೈಸೂರು: ಕಲಾವಿದರ ಕೈಚಳಕಕ್ಕೆ ಗವಿಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ಲಾಘನೆ
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Published : October 12, 2026 at 8:23 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಕಾವಾ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಗವಿಮಠದ ಅಭಿನವ ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕಲೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿ(ಕಾವಾ)ನಲ್ಲಿ ಲಲಿತಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಉಪಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಲಲಿತ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಕಲಾವಿದರು ರಚಿಸಿದ ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಶಿಲ್ಪಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ದೇವರ ನಾನಾ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಅವರವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಿಸಿದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಟರಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜೂಟ್ ವರ್ಕ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಾರ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರಾ ಮಿನಿಯೇಚರ್, ನವಲಗುಂದ ಕಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೀಟೆ ಮರದ ಕುಂದಣ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪರಿಸರ, ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳು, ಎಲೆ ಗಣಪತಿ, ಆನೆ, ದೋಣಿಯನ್ನು ಮುನ್ನೆಡೆಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವ ಅಂಬಿಗನ ಚಿತ್ರ, ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಜಿಂಕೆ, ಸಾರಂಗ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಟೋಡಾ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಕಲೆ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಲೆಯಿಂದ ಅರಳಿದ ಪಿರಂಗಿ, ಆಂಜನೇಯ, ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿದರಿಕಲೆ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೆ, ನವೀಲು, ಬಸವಣ್ಣ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಂಬಾಣಿ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ, ಆಕರ್ಷಕ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಬೊಂಬೆ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡಿದರು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀಗಳು, ವೀಣೆ ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರಸ್ವತಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಾನಾ ದೇವರ ರೂಪಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಣಲೇಪಿತವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇಂತಹ ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದ ಹಲಸಿನ ಮಾದರಿ ನೋಡಿ, ಕಲಾವಿದರ ಕೈಚಳಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ: ಕಾವಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಕೋಮಲ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಯೆಂದು ಖ್ಯಾತಗಳಿಸಿರುವ ಅಮೆಜಾನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ವಾಟರ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸನ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಕಲಾವಿದರ ಕೈಚಳಕವನ್ನು ನೋಡಿ, ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಶ್ರೀಗಳು, ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಠದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನದ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳೇನು?
ಮೈಸೂರು: ಕಾವಾ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಗವಿಮಠದ ಅಭಿನವ ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕಲೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿ(ಕಾವಾ)ನಲ್ಲಿ ಲಲಿತಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಉಪಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಲಲಿತ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಕಲಾವಿದರು ರಚಿಸಿದ ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಶಿಲ್ಪಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ದೇವರ ನಾನಾ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಅವರವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಿಸಿದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಟರಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜೂಟ್ ವರ್ಕ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಾರ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರಾ ಮಿನಿಯೇಚರ್, ನವಲಗುಂದ ಕಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೀಟೆ ಮರದ ಕುಂದಣ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪರಿಸರ, ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳು, ಎಲೆ ಗಣಪತಿ, ಆನೆ, ದೋಣಿಯನ್ನು ಮುನ್ನೆಡೆಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವ ಅಂಬಿಗನ ಚಿತ್ರ, ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಜಿಂಕೆ, ಸಾರಂಗ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಟೋಡಾ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಕಲೆ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಲೆಯಿಂದ ಅರಳಿದ ಪಿರಂಗಿ, ಆಂಜನೇಯ, ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿದರಿಕಲೆ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೆ, ನವೀಲು, ಬಸವಣ್ಣ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಂಬಾಣಿ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ, ಆಕರ್ಷಕ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಬೊಂಬೆ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡಿದರು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀಗಳು, ವೀಣೆ ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರಸ್ವತಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಾನಾ ದೇವರ ರೂಪಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಣಲೇಪಿತವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇಂತಹ ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದ ಹಲಸಿನ ಮಾದರಿ ನೋಡಿ, ಕಲಾವಿದರ ಕೈಚಳಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ: ಕಾವಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಕೋಮಲ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಯೆಂದು ಖ್ಯಾತಗಳಿಸಿರುವ ಅಮೆಜಾನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ವಾಟರ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸನ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಕಲಾವಿದರ ಕೈಚಳಕವನ್ನು ನೋಡಿ, ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಶ್ರೀಗಳು, ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಠದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನದ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳೇನು?