ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲು ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ: ವಿಡಿಯೋ
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Published : October 16, 2026 at 11:21 AM IST
ಮೈಸೂರು: ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊರುವ ಆನೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತನನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊರುವ ಆನೆ ಪ್ರಶಾಂತನನ್ನು ಅಭಿಮನ್ಯು ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಗೆ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜನ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮೈಯನ್ನು ತಿಕ್ಕಿ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
54 ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದು, 5,190 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರ ಹೊರುವ ತಾಲೀಮು ಹಾಗೂ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಪಲು ಬೆನ್ನಿನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಆಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ತಾಲೀಮಿನ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಲು ಆನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲಿದೆ. ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅಭಿಮನ್ಯು ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ, ಗೋಪಿ ನೌಪತ್ ಆನೆಯಾಗಿ, ಒಂದನೇ ತಂಡದ ಸಾಲಾನೆಯಾಗಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎರಡನೆ ತಂಡದ ಸಾಲಾನೆಯಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವ, ಚೈತ್ರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮ, ಮೂರನೇ ತಂಡದ ಸಾಲಾನೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕಂಠ, ಏಕಲವ್ಯ ಹಾಗೂ ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ರೂಪ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿರಲಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 40 ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಗಳು ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 416ನೇ 'ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಸರಾ'ಗೆ ನಟ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಚಾಲನೆ: ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಧನಂಜಯ
ಮೈಸೂರು: ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊರುವ ಆನೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತನನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊರುವ ಆನೆ ಪ್ರಶಾಂತನನ್ನು ಅಭಿಮನ್ಯು ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಗೆ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜನ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮೈಯನ್ನು ತಿಕ್ಕಿ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
54 ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದು, 5,190 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರ ಹೊರುವ ತಾಲೀಮು ಹಾಗೂ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಪಲು ಬೆನ್ನಿನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಆಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ತಾಲೀಮಿನ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಲು ಆನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲಿದೆ. ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅಭಿಮನ್ಯು ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ, ಗೋಪಿ ನೌಪತ್ ಆನೆಯಾಗಿ, ಒಂದನೇ ತಂಡದ ಸಾಲಾನೆಯಾಗಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎರಡನೆ ತಂಡದ ಸಾಲಾನೆಯಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವ, ಚೈತ್ರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮ, ಮೂರನೇ ತಂಡದ ಸಾಲಾನೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕಂಠ, ಏಕಲವ್ಯ ಹಾಗೂ ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ರೂಪ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿರಲಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 40 ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಗಳು ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 416ನೇ 'ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಸರಾ'ಗೆ ನಟ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಚಾಲನೆ: ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಧನಂಜಯ