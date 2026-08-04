ETV Bharat / Videos

ನಾಡ ಅಧಿದೇವತೆ ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ: ವಿಡಿಯೋ - ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ನಾಡ ಅಧಿದೇವತೆ ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ: ವಿಡಿಯೋ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 4, 2026 at 4:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಸಪ್ತಮಿ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನ ಬರುವ ನಾಡ ಅಧಿದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿಯ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.

ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜವಂಶಸ್ಥ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 1820ರಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಸಪ್ತಮಿ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ದಿನವನ್ನು ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿಯ ವರ್ಧಂತಿ ದಿನ ಎಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಗಿನ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅರಮನೆಯಿಂದ ತರಲಾಗುವ ಚಿನ್ನದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾಡ ಅಧಿದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಧಂತಿಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು ನಾಡ ಅಧಿದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿಯ ವರ್ಧಂತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜವಂಶಸ್ಥ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಆಗಮಿಸಿ ತಾಯಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಳೆ-ಬೆಳೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಲಂಕಾರ: ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ದಿನ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವುದು ವಿಶೇಷ. ಈ ದಿನ ಬೆಳಗಿನಜಾವ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ, ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಮಂಗಳಾರತಿಯ ನಂತರ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದಿನ ವರ್ಧಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಗರಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ತೆನೆ ವಿವಿಧ ಪುಷ್ಪಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಧಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕ ಶಶಿಶೇಖರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು. ವರ್ಧಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡಿಗೆ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಡ ಅಧಿದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವರ್ಧಂತಿ: ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

ಮೈಸೂರು: ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಸಪ್ತಮಿ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನ ಬರುವ ನಾಡ ಅಧಿದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿಯ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.

ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜವಂಶಸ್ಥ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 1820ರಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಸಪ್ತಮಿ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ದಿನವನ್ನು ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿಯ ವರ್ಧಂತಿ ದಿನ ಎಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಗಿನ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅರಮನೆಯಿಂದ ತರಲಾಗುವ ಚಿನ್ನದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾಡ ಅಧಿದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಧಂತಿಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು ನಾಡ ಅಧಿದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿಯ ವರ್ಧಂತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜವಂಶಸ್ಥ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಆಗಮಿಸಿ ತಾಯಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಳೆ-ಬೆಳೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಲಂಕಾರ: ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ದಿನ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವುದು ವಿಶೇಷ. ಈ ದಿನ ಬೆಳಗಿನಜಾವ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ, ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಮಂಗಳಾರತಿಯ ನಂತರ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದಿನ ವರ್ಧಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಗರಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ತೆನೆ ವಿವಿಧ ಪುಷ್ಪಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಧಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕ ಶಶಿಶೇಖರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು. ವರ್ಧಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡಿಗೆ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಡ ಅಧಿದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವರ್ಧಂತಿ: ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

MYSURU
MYSURU CHAMUNDESHWARI
ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ
ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ
VARDHANTI MAHOTSAVA

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

MYSURU CM DK SHIVAKUMAR BY VIJAYENDRA ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ

ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಮನೆಗೆ ಮಾರಿ, ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ: ವಿಜಯೇಂದ್ರ

July 29, 2026 at 9:56 AM IST
DAKSHINA KANNADA ಕಪಿಲಾ ನದಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶೌರ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡ RESCUE VIDEO

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಕಪಿಲಾ ನದಿ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿದ ವೃದ್ಧನ ರಕ್ಷಣೆ

July 29, 2026 at 7:31 AM IST
KING COBRA CAPTURED

ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ: ವಿಡಿಯೋ

July 28, 2026 at 2:23 PM IST
permission-is-mandatory-to-protest-in-belagavi-says-city-police-commissioner

ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹುಷಾರ್: ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

July 25, 2026 at 12:32 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.