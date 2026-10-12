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ನಾನು ಯುವ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ: ನಟ ಪ್ರಭುದೇವ

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ಯುವ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲು ಸೋಮವಾರ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಟ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮಾತನಾಡಿದರು. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 12, 2026 at 7:40 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ನನಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರುವುದೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಬಾರಿ ಯುವ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವುದು ನನಗಿಂತ ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ನಟ ಪ್ರಭುದೇವ ಹೇಳಿದರು.

ಯುವ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲು ಸೋಮವಾರ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದೆಂದರೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಯುವ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಮೈಸೂರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬಂದರೂ ಮೈಸೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ, ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ. ಎಪ್ರಿಲ್ - ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ರಜಕ್ಕೆಂದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಕಾರಣ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಓಡಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 

ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಯುವ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನನಗಿಂತಲೂ ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಇದೆ. ದಸರಾ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಆನೆಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಮಹಾರಾಜರು ಆನೆ‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಪ್ರಭುದೇವ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನದ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳೇನು?

ಮೈಸೂರು: ನನಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರುವುದೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಬಾರಿ ಯುವ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವುದು ನನಗಿಂತ ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ನಟ ಪ್ರಭುದೇವ ಹೇಳಿದರು.

ಯುವ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲು ಸೋಮವಾರ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದೆಂದರೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಯುವ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಮೈಸೂರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬಂದರೂ ಮೈಸೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ, ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ. ಎಪ್ರಿಲ್ - ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ರಜಕ್ಕೆಂದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಕಾರಣ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಓಡಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 

ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಯುವ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನನಗಿಂತಲೂ ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಇದೆ. ದಸರಾ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಆನೆಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಮಹಾರಾಜರು ಆನೆ‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಪ್ರಭುದೇವ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನದ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳೇನು?

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TAGGED:

YUVA DASARA
ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ 2026
ನಟ ಪ್ರಭುದೇವ
MYSURU
ACTOR PRABHUDEVA

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