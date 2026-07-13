ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರು ಏರಿಕೆ; ಮುಪ್ಪಾನೆ ಲಾಂಚ್ ಪುನಾರಂಭ - SHIVAMOGGA
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Published : July 13, 2026 at 5:20 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಮುಪ್ಪಾನೆ ಲಾಂಚ್ ಸೇವೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಪುನಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಪ್ಪಾನೆ ಕಡವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಸೇವೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಜೋಗ ಹಾಗೂ ಸಿಗಂದೂರು ನಡುವೆ ಮುಪ್ಪಾನೆ ಲಾಂಚ್ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿ.
ಕರೂರು, ಭಾರಂಗಿ ಹೋಬಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕಾರ್ಗಲ್, ಜೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಇದು ಹತ್ತಿರದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಲಾಂಚ್ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಓಡಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಅನ್ನು ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಲಾಂಚ್ ಸೇವೆ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಡ್ಯಾಂ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಎಂದಿನಂತೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಚ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕಡತದಲ್ಲೇ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ: ನದಿ ದಾಟಲು ಜನರ ಪರದಾಟ, ನೀರಿಲ್ಲದೇ ರೈತರಿಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಮುಪ್ಪಾನೆ ಲಾಂಚ್ ಸೇವೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಪುನಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಪ್ಪಾನೆ ಕಡವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಸೇವೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಜೋಗ ಹಾಗೂ ಸಿಗಂದೂರು ನಡುವೆ ಮುಪ್ಪಾನೆ ಲಾಂಚ್ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿ.
ಕರೂರು, ಭಾರಂಗಿ ಹೋಬಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕಾರ್ಗಲ್, ಜೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಇದು ಹತ್ತಿರದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಲಾಂಚ್ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಓಡಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಅನ್ನು ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಲಾಂಚ್ ಸೇವೆ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಡ್ಯಾಂ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಎಂದಿನಂತೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಚ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕಡತದಲ್ಲೇ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ: ನದಿ ದಾಟಲು ಜನರ ಪರದಾಟ, ನೀರಿಲ್ಲದೇ ರೈತರಿಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ