ಸತ್ತ ಮರಿಯನ್ನು ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಅಲೆಯುತ್ತಿರುವ ತಾಯಿ ಕೋತಿ; ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಮತೆಗೆ ಕಣ್ಣೀರಾದ ಜನರು!
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Published : November 24, 2026 at 4:33 PM IST
ಗದಗ: ತಾಯಿ ಕೋತಿಯೊಂದು ಸತ್ತ ಮರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಅಲೆಯುತ್ತಿರುವ ಮನಕಲಕುವ ಘಟನೆ ಮುಂಡರಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಮತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಣ್ಣೀರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಟ್ಟಣದ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮರಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ತಾಯಿ ಕೋತಿ ತನ್ನ ಕರುಳ ಕುಡಿಯನ್ನು ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮರಿ ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಣುವ ತಾಯಿ ಕೋತಿ, ಅದನ್ನು ತನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡದೆ ಇತರ ಕೋತಿಗಳ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೇ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ತಾಯಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ತಾಯಿ ಕೋತಿಯ ವರ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಥವರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಕರಗಿಸುವಂತಿದೆ. ತನ್ನ ಮಗು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಮರಿಯನ್ನು ಎದೆಗೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.
ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ; ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಭಾವನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮನಗರ: ವೃದ್ಧೆಯ ಮೃತದೇಹದ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೋತಿ
ಗದಗ: ತಾಯಿ ಕೋತಿಯೊಂದು ಸತ್ತ ಮರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಅಲೆಯುತ್ತಿರುವ ಮನಕಲಕುವ ಘಟನೆ ಮುಂಡರಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಮತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಣ್ಣೀರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಟ್ಟಣದ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮರಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ತಾಯಿ ಕೋತಿ ತನ್ನ ಕರುಳ ಕುಡಿಯನ್ನು ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮರಿ ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಣುವ ತಾಯಿ ಕೋತಿ, ಅದನ್ನು ತನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡದೆ ಇತರ ಕೋತಿಗಳ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೇ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ತಾಯಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ತಾಯಿ ಕೋತಿಯ ವರ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಥವರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಕರಗಿಸುವಂತಿದೆ. ತನ್ನ ಮಗು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಮರಿಯನ್ನು ಎದೆಗೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.
ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ; ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಭಾವನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮನಗರ: ವೃದ್ಧೆಯ ಮೃತದೇಹದ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೋತಿ