ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ವಿವಾದ: ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲು ಸ್ವತಃ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಅರುಣ್ರಿಂದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ
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Published : November 10, 2026 at 1:18 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸದ್ಯ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್. ಅರುಣ್ ಅವರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮದೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಳೆಯುವ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ನಂತರ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ಹಾಗೂ ಎಥನಾಲ್ ಕೆಳಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಎಥನಾಲ್ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅರುಣ್ ಅವರು, ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ದೂರುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ, ಮೊದಲು ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆರೋಪ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಜನರಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸುವ ಬದಲು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಚಿವರು ಮಾತನಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸದ್ಯ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್. ಅರುಣ್ ಅವರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮದೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಳೆಯುವ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ನಂತರ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ಹಾಗೂ ಎಥನಾಲ್ ಕೆಳಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಎಥನಾಲ್ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅರುಣ್ ಅವರು, ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ದೂರುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ, ಮೊದಲು ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆರೋಪ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಜನರಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸುವ ಬದಲು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಚಿವರು ಮಾತನಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಶೀಘ್ರ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ, ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಂಡಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಲ್ಯಾಬ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಒಪ್ಪಬೇಕು: ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್