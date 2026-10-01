ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈಗ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ: ಶಾಸಕ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ
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Published : October 1, 2026 at 1:58 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈಗ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬರಗಾಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಗಳೂರು ಶಾಸಕ ಬಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಶೇ.90ರಷ್ಟು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಈಗಾಲಲೇ ಬರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರಾ?. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬರವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಇದೆ. ಬರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೈತರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬರವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬರವನ್ನು ಎಲ್ಲದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯನಾ?. ಸತ್ತಾಗ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವೆ, ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸತ್ತಾಗ ಹೊಡೆಯುವ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೋ? ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವು ತಂದಿದೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಅಮಾಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದ ತಿಳಿಸಿದರು.
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ದಾವಣಗೆರೆ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈಗ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬರಗಾಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಗಳೂರು ಶಾಸಕ ಬಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಶೇ.90ರಷ್ಟು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಈಗಾಲಲೇ ಬರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರಾ?. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬರವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಇದೆ. ಬರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೈತರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬರವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬರವನ್ನು ಎಲ್ಲದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯನಾ?. ಸತ್ತಾಗ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವೆ, ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸತ್ತಾಗ ಹೊಡೆಯುವ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೋ? ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವು ತಂದಿದೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಅಮಾಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾಲು ಕುಡಿದ ತುಟಿ ಒಣಗಿಲ್ಲ, ನೆತ್ತಿಯ ಮಾಂಸ ಆರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹುಷಾರ್: ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ ಶಾಸಕ