ಪುತ್ತೂರು: 7ನೇ ದಿನವೂ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯ ಧರಣಿ, ನ್ಯಾಯದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ

ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯ ಧರಣಿ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 5, 2026 at 1:59 PM IST

ಪುತ್ತೂರು: ಮನೆ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ಕೌಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಪಿನಬಾಗಿಲು ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ರಾಧಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ ಪುತ್ತೂರು ಆಡಳಿತ ಸೌಧದೆದುರು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಆಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಭಾನುವಾರವೂ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.

ಧರಣಿನಿರತ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್​ ರೈ ಭಾನುವಾರ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಮಗಾಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಶಾಸಕರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಸೋಮವಾರ (ಇಂದು) ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕರು, ಧರಣಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ, "ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಬಡವರಾಗಿದ್ದು, ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊರಗಿನವರಾದರೂ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯ ಎದುರು ನ್ಯಾಯದ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಧರಣಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾಳೆಯೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ 94 ಸಿ ಅಡಿ ಅವರ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆಯ ಅಡಿಸ್ಥಳವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ, ಕೊಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.

MLA ASHOK RAI
DAKSHINA KANNADA
ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಧರಣಿ
ಪುತ್ತೂರು ಆಡಳಿತ ಸೌಧ
ELDERLY COUPLE PROTESTING

ETV Bharat Karnataka Team

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

