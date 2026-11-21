ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ: ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅವಾಂತರ - ದೃಶ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ
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Published : November 21, 2026 at 8:16 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರನ್ನು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ವೇಗಬಾಗಿ ಬಂದು ಬೇರೊಂದು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಘಟನೆ ನಗರದ ಬಿ.ಎನ್.ಲೇಔಟ್ ತಾಜ್ ಪ್ಯಾಲೇಜ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ (ನ.19) ನಡೆದಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಬಾಲಕ ಕಾರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಕಾರು, ಮನೆ ಗೋಡೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬಾಲಕ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತದ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಎರಡು ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಜಖಂ ಆಗಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಾರು ಗುದ್ದಿದಾಗ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತವೊಂದು ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರು ಮಾಲೀಕನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಮಾಲೀಕರು ಬಾಲಕನನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಬಾಲಕ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿದ ಚಾಲಕ ಹಿಂದೆಯೇ ಓಡಿ ಬಂದು ಡೋರ್ ತೆಗೆದು ಬಾಲಕನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ: ಇಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ದುರ್ಮರಣ
ದಾವಣಗೆರೆ: ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರನ್ನು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ವೇಗಬಾಗಿ ಬಂದು ಬೇರೊಂದು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಘಟನೆ ನಗರದ ಬಿ.ಎನ್.ಲೇಔಟ್ ತಾಜ್ ಪ್ಯಾಲೇಜ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ (ನ.19) ನಡೆದಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಬಾಲಕ ಕಾರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಕಾರು, ಮನೆ ಗೋಡೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬಾಲಕ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತದ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಎರಡು ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಜಖಂ ಆಗಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಾರು ಗುದ್ದಿದಾಗ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತವೊಂದು ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರು ಮಾಲೀಕನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಮಾಲೀಕರು ಬಾಲಕನನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಬಾಲಕ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿದ ಚಾಲಕ ಹಿಂದೆಯೇ ಓಡಿ ಬಂದು ಡೋರ್ ತೆಗೆದು ಬಾಲಕನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ: ಇಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ದುರ್ಮರಣ