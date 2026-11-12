ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕುವವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ: ಸ್ವಪಕ್ಷದವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕಿಡಿ
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Published : November 12, 2026 at 2:39 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಮೋಸ ಮಾಡುವವರು ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕುವವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇರಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸ್ವಪಕ್ಷದವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.
ನೂತನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಲೀಲ್ ಉಲ್ಲಾ ಅವರ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮವರೇ ನಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಆಗಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವೇ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ಮುಖಂಡ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬೇಕು. ಈಗಲೇ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಬೇಕು ಎಂಎಲ್ಸಿ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನಬೇಡ ಎಂದು ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಂಎಲ್ಸಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಗ್ರಹಣ: ಬುಧವಾರ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ನಗರದ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಲೀಲ್ ಉಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧ್ವಜ ನೀಡಿ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್ ಬಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾದ ರಿಜ್ವಾನ್ ಹರ್ಷದ್, ಕೆ ಎಸ್ ಬಸವಂತಪ್ಪ, ಸಂಸದೆ ಡಾ. ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಗಳೂರು ಶಾಸಕ ಬಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಗೈರಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಶಾಸಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
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ದಾವಣಗೆರೆ: ಮೋಸ ಮಾಡುವವರು ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕುವವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇರಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸ್ವಪಕ್ಷದವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.
ನೂತನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಲೀಲ್ ಉಲ್ಲಾ ಅವರ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮವರೇ ನಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಆಗಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವೇ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ಮುಖಂಡ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬೇಕು. ಈಗಲೇ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಬೇಕು ಎಂಎಲ್ಸಿ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನಬೇಡ ಎಂದು ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಂಎಲ್ಸಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಗ್ರಹಣ: ಬುಧವಾರ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ನಗರದ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಲೀಲ್ ಉಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧ್ವಜ ನೀಡಿ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್ ಬಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾದ ರಿಜ್ವಾನ್ ಹರ್ಷದ್, ಕೆ ಎಸ್ ಬಸವಂತಪ್ಪ, ಸಂಸದೆ ಡಾ. ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಗಳೂರು ಶಾಸಕ ಬಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಗೈರಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಶಾಸಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
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