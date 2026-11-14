ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾ: ಸಚಿವ ಪಿಎಂ ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡಿ
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Published : November 14, 2026 at 1:37 PM IST
ಧಾರವಾಡ: "ಮೋದಿ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ..? ಮನ್ ಕೀ ಬಾತ್ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾ..?" ಎಂದು ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಪಿಎಂ ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನನ್ನ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ. ನಾವೂ ನೂರೆಂಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತಿದ್ದುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದ್ರೇ ಇದಲ್ವಾ..?. ಈಗೇನು ಮೋದಿ ಅವರದ್ದು ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲಾ ನಾವು? ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು?" ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
"ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ. ಅವರು (ಬಿಜೆಪಿ) ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು 15 ಲಕ್ಷದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಅವರು ಸುಳ್ಳಿನ ಸರಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಜನರನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
"ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. SIR ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅಂದರು. ಈಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಎಂ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
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ಧಾರವಾಡ: "ಮೋದಿ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ..? ಮನ್ ಕೀ ಬಾತ್ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾ..?" ಎಂದು ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಪಿಎಂ ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನನ್ನ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ. ನಾವೂ ನೂರೆಂಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತಿದ್ದುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದ್ರೇ ಇದಲ್ವಾ..?. ಈಗೇನು ಮೋದಿ ಅವರದ್ದು ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲಾ ನಾವು? ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು?" ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
"ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ. ಅವರು (ಬಿಜೆಪಿ) ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು 15 ಲಕ್ಷದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಅವರು ಸುಳ್ಳಿನ ಸರಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಜನರನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
"ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. SIR ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅಂದರು. ಈಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಎಂ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಬಹಳ ದಿನದಿಂದಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ: ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ವಾಗ್ದಾಳಿ