ETV Bharat / Videos

ಹಾಲು ದರ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಆಕ್ರೋಶ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಸಚಿವ ಎಸ್.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 31, 2026 at 5:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏರಿಕೆ‌ ಮಾಡಿದ ದರ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ರೈತರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಾಲು ದರ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ‌ ನೂತನ ಆಯುಷ್ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಾಲಿನ ದರ 8 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ 7 ರೂ. ರೈತರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೇ ಬೆಳೆಗಳ ದರ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಮೂಲಕ ದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಹಾಲಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಬಾಕಿ ಬಾರದೇ ಇರುವ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ‌. ಕೊಡೋದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲೇಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಕೊಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮಗಿಲ್ಲ‌ ಎಂದರು. 

ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರೈತರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎ‌ಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಸ್​ಐಆರ್ (ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ) ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ‌. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏರಿಕೆ‌ ಮಾಡಿದ ದರ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ರೈತರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಾಲು ದರ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ‌ ನೂತನ ಆಯುಷ್ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಾಲಿನ ದರ 8 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ 7 ರೂ. ರೈತರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೇ ಬೆಳೆಗಳ ದರ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಮೂಲಕ ದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಹಾಲಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಬಾಕಿ ಬಾರದೇ ಇರುವ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ‌. ಕೊಡೋದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲೇಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಕೊಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮಗಿಲ್ಲ‌ ಎಂದರು. 

ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರೈತರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎ‌ಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಸ್​ಐಆರ್ (ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ) ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ‌. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್

For All Latest Updates

TAGGED:

MADHU BANGARAPPA SLAMS BJP
MILK PRICES HIKE
AYUSH OFFICE IN SHIVAMOGGA
ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ
ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆ

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

MINISTER MADHU BANGARAPPA VISITS KAGODU THIMMAPPA'S RESIDENCE; SPEAKS WITH CM VIA VIDEO CALL

ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರ ಮನೆಗೆ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಭೇಟಿ: ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್​ನಲ್ಲಿ‌ ಮಾತು

October 31, 2026 at 6:07 PM IST
SHIVAMOGGA : RAJYOTSAVA AWARD FOR KAGODU THIMMAPPA

ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಾಗೋಡು ಹೋರಾಟದ ರೂವಾರಿ

October 30, 2026 at 8:14 PM IST
ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿದ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸ

ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿದ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ: ವಿಡಿಯೋ

October 27, 2026 at 4:21 PM IST
BAGALKOTE RSS PATH SANCHALAN ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್​ ಪಥ ಸಂಚಲನ RASHTRIYA SWAYAMSEVAK SANGH RSS ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರವಾಹ ರಘುನಂದನ

ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್​ ಪಥಸಂಚಲನ: ಕೇಸರಿಮಯವಾದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

October 26, 2026 at 10:26 AM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.