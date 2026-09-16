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ಕಾರವಾರ ಬಂದರು ವಿಸ್ತರಣೆ: ಮೀನುಗಾರರ ಬದುಕಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವಂತಪ್ಪ ತಾಕೀತು

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ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವಂತಪ್ಪ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 16, 2026 at 11:13 AM IST

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ಕಾರವಾರ: ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರವಾರ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರು ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಸ್ಥಳೀಯರ ಬದುಕಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ದೃಢ ನಿಲುವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಂದರು ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ ಸೈಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಸಚಿವರು, ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ರೂಪುರೇಷೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರೇಕ್‌ವಾಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿರುವ ಆತಂಕವನ್ನು ಶಾಸಕ ಸೈಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. 

ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಮೀನುಗಾರರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿಯೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ - ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ (ಪಿಪಿಪಿ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಅಂಕೋಲಾ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕದ ದೂರದೃಷ್ಟಿ: ​ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – ಅಂಕೋಲಾ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಕಾರಗೊಂಡರೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಲುಪಲು ಕಾರವಾರ ಬಂದರು ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೂ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ತೆರಳಿ ವಾಸ್ತವ ಪರಿಶೀಲನೆ: ​ಕೇವಲ ಕಡಲತೀರದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಟಗ್ ಬೋಟ್ ಏರಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಸಚಿವರು ನೀರಿನ ಆಳ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಖುದ್ದು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಅರಿತರು.
​ಈ ಮಹತ್ವದ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಗಣಪತಿ ಉಳ್ವೇಕರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ದಿಲೀಶ್ ಶಶಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ದೀಪನ್ ಹಾಗೂ ಬಂದರು ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೊತೆ ಇದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾರವಾರ ಬಂದರು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಎನ್‌ಜಿಟಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ: ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರು

ಕಾರವಾರ: ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರವಾರ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರು ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಸ್ಥಳೀಯರ ಬದುಕಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ದೃಢ ನಿಲುವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಂದರು ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ ಸೈಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಸಚಿವರು, ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ರೂಪುರೇಷೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರೇಕ್‌ವಾಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿರುವ ಆತಂಕವನ್ನು ಶಾಸಕ ಸೈಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. 

ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಮೀನುಗಾರರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿಯೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ - ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ (ಪಿಪಿಪಿ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಅಂಕೋಲಾ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕದ ದೂರದೃಷ್ಟಿ: ​ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – ಅಂಕೋಲಾ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಕಾರಗೊಂಡರೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಲುಪಲು ಕಾರವಾರ ಬಂದರು ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೂ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ತೆರಳಿ ವಾಸ್ತವ ಪರಿಶೀಲನೆ: ​ಕೇವಲ ಕಡಲತೀರದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಟಗ್ ಬೋಟ್ ಏರಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಸಚಿವರು ನೀರಿನ ಆಳ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಖುದ್ದು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಅರಿತರು.
​ಈ ಮಹತ್ವದ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಗಣಪತಿ ಉಳ್ವೇಕರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ದಿಲೀಶ್ ಶಶಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ದೀಪನ್ ಹಾಗೂ ಬಂದರು ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೊತೆ ಇದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾರವಾರ ಬಂದರು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಎನ್‌ಜಿಟಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ: ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರು

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TAGGED:

ಕಾರವಾರ ಬಂದರು ವಿಸ್ತರಣೆ
ಸಚಿವ ಕೆಎಸ್ ಬಸವಂತಪ್ಪ
UTTARA KANNADA
KARWAR PORT AREA
MINISTER KS BASAVANTAPPA

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