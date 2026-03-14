ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಗ್ಯಾಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ - ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ LIVE - MIDDLE EAST CONFLICT

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ANI)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 14, 2026 at 4:10 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಬಂದರು ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಇಂದು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. 

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ದೇಶ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. 

ಆಧುನಿಕ ಇಂಧನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಇಂತಹ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಎದುರಿಸಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ತೈಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೈಲವನ್ನು ಈಗ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮೊದಲು, 45% ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮೂಲಕ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಇಂಧನದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಭಾರತವು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಧನ ದಾಸ್ತಾನುಗಳಿದ್ದು, ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. 

ETV Bharat Karnataka Team

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

cm-siddaramaiah-press-meet-after-budget-2026

LIVE: ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್​ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ

March 6, 2026 at 4:41 PM IST
KARNATAKA BUDGET 2026

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಂದ ದಾಖಲೆಯ 17ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ - ನೇರಪ್ರಸಾರ

March 6, 2026 at 9:59 AM IST
ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ

ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಸಂಸತ್ತು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತು

February 25, 2026 at 9:32 PM IST
PM narendra modi Pariksha Pe Charcha 2026 live

'ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾ' ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಸಾರ

February 9, 2026 at 10:11 AM IST

