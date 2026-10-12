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ದಾವಣಗೆರೆ: ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಜರುಗಿದ ಮಟ್ಟಿಕಲ್ ಗಣೇಶ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ

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ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಜರುಗಿದ ಮಟ್ಟಿಕಲ್ ಗಣೇಶ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 12, 2026 at 7:56 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರದ ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಮಟ್ಟಿಕಲ್ ಗಣಪತಿಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತ್ತು.‌ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಮಟ್ಟಿಕಲ್​ ಗಣೇಶ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಮಟ್ಟಿಕಲ್​​ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಅರಳಿಮರ ಸರ್ಕಲ್ (ಜೆ ಇಮಾಂ ನಗರ ಸರ್ಕಲ್) ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು. 

ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಎಎಸ್​ಪಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೆಗಡೆ, ಡಿವೈಎಸ್​ಪಿ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಥ ಸಂಚಲನ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.‌ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಡ್ರೋನ್​​​, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. 

ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅರಳಿ ಮರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಜೆ‌ ಇಮಾಂ ನಗರ ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ಗಣೇಶ ಬಂದಿದ್ದೇ ತಡ ಡಿಜೆ ಸಾಂಗ್​​ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಯುವಕರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಯುವಕರು ಹೊತ್ತು ಕುಣಿದರು. 

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಐ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ "ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಜರುಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್​ಪಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು" ಎಂದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರದ ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಮಟ್ಟಿಕಲ್ ಗಣಪತಿಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತ್ತು.‌ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಮಟ್ಟಿಕಲ್​ ಗಣೇಶ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಮಟ್ಟಿಕಲ್​​ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಅರಳಿಮರ ಸರ್ಕಲ್ (ಜೆ ಇಮಾಂ ನಗರ ಸರ್ಕಲ್) ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು. 

ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಎಎಸ್​ಪಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೆಗಡೆ, ಡಿವೈಎಸ್​ಪಿ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಥ ಸಂಚಲನ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.‌ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಡ್ರೋನ್​​​, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. 

ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅರಳಿ ಮರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಜೆ‌ ಇಮಾಂ ನಗರ ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ಗಣೇಶ ಬಂದಿದ್ದೇ ತಡ ಡಿಜೆ ಸಾಂಗ್​​ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಯುವಕರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಯುವಕರು ಹೊತ್ತು ಕುಣಿದರು. 

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಐ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ "ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಜರುಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್​ಪಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು" ಎಂದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

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TAGGED:

DAVANAGERE
ಮಟ್ಟಿಕಲ್ ಗಣೇಶ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ
MATTIKAL GANESH
ಗಣೇಶ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ
MATTIKAL GANESH PROCESSION

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