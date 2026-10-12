ದಾವಣಗೆರೆ: ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಜರುಗಿದ ಮಟ್ಟಿಕಲ್ ಗಣೇಶ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ
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Published : October 12, 2026 at 7:56 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರದ ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಮಟ್ಟಿಕಲ್ ಗಣಪತಿಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಮಟ್ಟಿಕಲ್ ಗಣೇಶ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಮಟ್ಟಿಕಲ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಅರಳಿಮರ ಸರ್ಕಲ್ (ಜೆ ಇಮಾಂ ನಗರ ಸರ್ಕಲ್) ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು.
ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಎಎಸ್ಪಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೆಗಡೆ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಥ ಸಂಚಲನ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಡ್ರೋನ್, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.
ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅರಳಿ ಮರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಜೆ ಇಮಾಂ ನಗರ ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ಗಣೇಶ ಬಂದಿದ್ದೇ ತಡ ಡಿಜೆ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಯುವಕರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಯುವಕರು ಹೊತ್ತು ಕುಣಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಐ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ "ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಜರುಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಪಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು" ಎಂದರು.
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ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರದ ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಮಟ್ಟಿಕಲ್ ಗಣಪತಿಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಮಟ್ಟಿಕಲ್ ಗಣೇಶ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಮಟ್ಟಿಕಲ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಅರಳಿಮರ ಸರ್ಕಲ್ (ಜೆ ಇಮಾಂ ನಗರ ಸರ್ಕಲ್) ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು.
ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಎಎಸ್ಪಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೆಗಡೆ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಥ ಸಂಚಲನ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಡ್ರೋನ್, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.
ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅರಳಿ ಮರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಜೆ ಇಮಾಂ ನಗರ ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ಗಣೇಶ ಬಂದಿದ್ದೇ ತಡ ಡಿಜೆ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಯುವಕರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಯುವಕರು ಹೊತ್ತು ಕುಣಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಐ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ "ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಜರುಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಪಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು" ಎಂದರು.
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