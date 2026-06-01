ಒಡಿಶಾದ ಕಟಕ್ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ, ಅಪಾರ ಹಾನಿ - FIRE BREAKS OUT AT FISH GODOWN
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 1, 2026 at 2:00 PM IST
ಕಟಕ್, ಒಡಿಶಾ: ಕಟಕ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಚೌಕ್ನ ಮೀನು ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿವೆ.
ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಂಕಿಗೆ ಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 35 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮೋಹನ್ ಸಾಹು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮೊದಲು ಐದು ಅಂಗಡಿಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋದವು. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಆಗಮಿಸಿತು. ಭಾನುವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಮೀನು ಮಾರಾಟದ ಹಣ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನನ್ನ 13 ಲಕ್ಷ 85 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿವೆ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳು, ಮೀನು ಮತ್ತು ತೂಕದ ಯಂತ್ರ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ" ಎಂದು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬೆಂಕಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹರಡಿದ್ದರಿಂದ, ಹತ್ತಿರದ ಪೈಂಟ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೂಡ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧೂಳಿನ ಚಂಡಮಾರುತ: ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಎದ್ದುಬಂದ ಮಣ್ಣು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲೇ ಆವರಿಸಿದ ಕತ್ತಲು!
ಕಟಕ್, ಒಡಿಶಾ: ಕಟಕ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಚೌಕ್ನ ಮೀನು ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿವೆ.
ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಂಕಿಗೆ ಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 35 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮೋಹನ್ ಸಾಹು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮೊದಲು ಐದು ಅಂಗಡಿಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋದವು. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಆಗಮಿಸಿತು. ಭಾನುವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಮೀನು ಮಾರಾಟದ ಹಣ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನನ್ನ 13 ಲಕ್ಷ 85 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿವೆ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳು, ಮೀನು ಮತ್ತು ತೂಕದ ಯಂತ್ರ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ" ಎಂದು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬೆಂಕಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹರಡಿದ್ದರಿಂದ, ಹತ್ತಿರದ ಪೈಂಟ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೂಡ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧೂಳಿನ ಚಂಡಮಾರುತ: ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಎದ್ದುಬಂದ ಮಣ್ಣು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲೇ ಆವರಿಸಿದ ಕತ್ತಲು!