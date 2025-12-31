ETV Bharat / Videos

ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತಸಾಗರ: 20 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ 3.73 ಕೋಟಿ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹ - MANTRALAYA SRI RAGHAVENDRA SWAMY

ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 31, 2025 at 8:11 PM IST

1 Min Read
ರಾಯಚೂರು: ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನು, ಭಕ್ತರ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಕ್ಕೆ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆಯು ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ.

ರಾಯಚೂರು ಸಮೀಪದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ತಟದ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 3,73,66,587 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಹುಂಡಿ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕಾಣಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ಈ ಪೈಕಿ, 3,62,69,247 ರೂ. ನಗದು ನೋಟುಗಳು ಆಗಿದ್ದು, 10,97,340 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ರಾಯರಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 87 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, 910 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಹ ಭಕ್ತರು ಹುಂಡಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಕರಸೇವಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಶ್ರೀಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಎಸ್.ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂತ್ರಾಲಯದ ರಾಯರ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ನಾನಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಬರುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

