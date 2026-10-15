ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳ ಕಲರವ: 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ
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Published : October 15, 2026 at 7:58 PM IST
ಮಂಡ್ಯ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ ಗೊಂಬೆ ಕೂರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ದಂಪತಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೊಂಬೆ ಕೂರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಕುಟುಂಬವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದೆ.
ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸುಮಾರು 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾದರಿಯ ಗೊಂಬೆಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ 60 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಚಕ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಬೊಂಬೆಮನೆ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂರಿಸುವ ಬೊಂಬೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ನೂರಾರು ಜನರು ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗೊಂಬೆಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಕಂಡು ಸೆಲ್ಪಿ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಅರ್ಚಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವ ಗೊಂಬೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿವೆ. ಗೊಂಬೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಆಟಿಕೆ ಪ್ರತಿಕೃತಿ, ನವದುರ್ಗೆಯರ ಅವತಾರ ಸೇರಿ ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಮೊಬೈಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಹ ಮಾಡರ್ನ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಆಟಿಕೆಗಳು ಇವೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೊಂಬೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಶಾವತಾರ, ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವರದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ವಿಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿವೆ. ಜಂಜೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.
ಕೃಷ್ಣಭಟ್ ಶರ್ಮಾ ದಂಪತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಗೊಂಬೆ ಪ್ರದರ್ಶವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರು, ಬೈಕ್ಗಳ ಝಲಕ್
ಮಂಡ್ಯ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ ಗೊಂಬೆ ಕೂರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ದಂಪತಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೊಂಬೆ ಕೂರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಕುಟುಂಬವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದೆ.
ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸುಮಾರು 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾದರಿಯ ಗೊಂಬೆಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ 60 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಚಕ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಬೊಂಬೆಮನೆ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂರಿಸುವ ಬೊಂಬೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ನೂರಾರು ಜನರು ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗೊಂಬೆಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಕಂಡು ಸೆಲ್ಪಿ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಅರ್ಚಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವ ಗೊಂಬೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿವೆ. ಗೊಂಬೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಆಟಿಕೆ ಪ್ರತಿಕೃತಿ, ನವದುರ್ಗೆಯರ ಅವತಾರ ಸೇರಿ ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಮೊಬೈಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಹ ಮಾಡರ್ನ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಆಟಿಕೆಗಳು ಇವೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೊಂಬೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಶಾವತಾರ, ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವರದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ವಿಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿವೆ. ಜಂಜೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.
ಕೃಷ್ಣಭಟ್ ಶರ್ಮಾ ದಂಪತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಗೊಂಬೆ ಪ್ರದರ್ಶವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರು, ಬೈಕ್ಗಳ ಝಲಕ್