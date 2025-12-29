VIDEO: ಟ್ರಕ್ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾದ ಬೊಲೆರೊ; ಚಾಲಕ ದಾರುಣ ಸಾವು - TRUCK OVERTURNS ON BOLERO
Published : December 29, 2025 at 9:05 PM IST
ರಾಂಪುರ/ಲಕ್ನೋ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಇಲ್ಲಿನ ಥಾಣಾ ಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದ ದೆಹಲಿ-ನೈನಿತಾಲ್ ಹೆದ್ದಾರಿ 87ರ ಪಹಾಡಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಒಣಹುಲ್ಲು ತುಂಬಿದ್ದ ಲಾರಿಯೊಂದು ಬೊಲೆರೊ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು ಚಾಲಕ ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಬೊಲೆರೋ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯನ್ನು ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಬೊಲೆರೊ ವಾಹನದ ಮೇಲೆಯೇ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬೊಲೆರೊ ಚಾಲಕನನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಫಿರಾಸತ್ (54) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರೇನ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಸುಲಭ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಅಪಘಾತದ ಬಳಿಕ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಫಿರಾಸತ್ ಬೊಲೆರೊ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಥಾಣಾ ಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದ ಪಹಾಡಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಒಣಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಲಾರಿ ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಬೊಲೆರೋ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬೊಲೆರೊ ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ಅದರಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
