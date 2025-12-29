ETV Bharat / Videos

VIDEO: ಟ್ರಕ್​ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾದ ಬೊಲೆರೊ; ಚಾಲಕ ದಾರುಣ ಸಾವು - TRUCK OVERTURNS ON BOLERO

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
VIDEO: ಟ್ರಕ್​ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾದ ಬೊಲೆರೊ; ಚಾಲಕ ದಾರುಣ ಸಾವು (ETV Bhjarat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 29, 2025 at 9:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಾಂಪುರ/ಲಕ್ನೋ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಇಲ್ಲಿನ ಥಾಣಾ ಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದ ದೆಹಲಿ-ನೈನಿತಾಲ್ ಹೆದ್ದಾರಿ 87ರ ಪಹಾಡಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಒಣಹುಲ್ಲು ತುಂಬಿದ್ದ ಲಾರಿಯೊಂದು ಬೊಲೆರೊ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು ಚಾಲಕ ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಬೊಲೆರೋ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯನ್ನು ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಬೊಲೆರೊ ವಾಹನದ ಮೇಲೆಯೇ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬೊಲೆರೊ ಚಾಲಕನನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಫಿರಾಸತ್ (54) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರೇನ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಸುಲಭ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಅಪಘಾತದ ಬಳಿಕ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಫಿರಾಸತ್ ಬೊಲೆರೊ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಥಾಣಾ ಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದ ಪಹಾಡಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಒಣಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಲಾರಿ ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಬೊಲೆರೋ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬೊಲೆರೊ ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ಅದರಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಂಪುರ/ಲಕ್ನೋ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಇಲ್ಲಿನ ಥಾಣಾ ಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದ ದೆಹಲಿ-ನೈನಿತಾಲ್ ಹೆದ್ದಾರಿ 87ರ ಪಹಾಡಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಒಣಹುಲ್ಲು ತುಂಬಿದ್ದ ಲಾರಿಯೊಂದು ಬೊಲೆರೊ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು ಚಾಲಕ ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಬೊಲೆರೋ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯನ್ನು ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಬೊಲೆರೊ ವಾಹನದ ಮೇಲೆಯೇ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬೊಲೆರೊ ಚಾಲಕನನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಫಿರಾಸತ್ (54) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರೇನ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಸುಲಭ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಅಪಘಾತದ ಬಳಿಕ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಫಿರಾಸತ್ ಬೊಲೆರೊ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಥಾಣಾ ಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದ ಪಹಾಡಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಒಣಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಲಾರಿ ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಬೊಲೆರೋ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬೊಲೆರೊ ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ಅದರಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

BOLERO DRIVER DIES
LUCKNOW ACCIDENT
ACCIDENT CCTV VIDEO
TRUCK BOLERO ACCIDENT
TRUCK OVERTURNS ON BOLERO

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

youth-congress-lays-siege-to-railway-station-condemning-rail-fare-hike

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನಿಂದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ

December 29, 2025 at 5:01 PM IST
farmers-protest-after-placing-bags-of-maize-inside-the-tahsildars-office

ಹಾವೇರಿ : ತಹಶಿಲ್ದಾರ್​ ಕಚೇರಿ ಒಳಗೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಚೀಲವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ರೈತರು

December 27, 2025 at 1:15 PM IST
chaddi-gang-stolen-gold-jewellery-from-savadatti-jewellery-at-belagavi

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 'ಚಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್' ಸಕ್ರಿಯ: ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು

December 26, 2025 at 7:33 PM IST
laddu-prasadam

ಹೊಸ ವರ್ಷದಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲು 2 ಲಕ್ಷ ತಿರುಪತಿ ಮಾದರಿ ಲಡ್ಡು ಸಿದ್ಧ: ವಿಡಿಯೋ

December 26, 2025 at 5:31 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.