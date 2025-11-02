ETV Bharat / Videos

LIVE: ಇಸ್ರೋ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ರಾಕೆಟ್ ಉಡ್ಡಯನ ಯಶಸ್ವಿ; ಕಕ್ಷೆ ಸೇರಿತು ಅತಿ ಭಾರದ ಉಪಗ್ರಹ - ISRO LIVE STREAMING

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 2, 2025 at 5:17 PM IST

|

Updated : November 2, 2025 at 5:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ISRO LVM3 M5 Rocket: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಇಂದು ಸಂಜೆ 5.26ಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹ CMS-03 (ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ) ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸಿತು. ಸುಮಾರು 4,410 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು "ಬಾಹುಬಲಿ ರಾಕೆಟ್" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ LVM3-M5 ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ (SSC)ದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್‌ನಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. ಉಡಾವಣೆಗೊಂಡು 16.09 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಉಪಗ್ರಹ ನಿಗದಿತ ಕಕ್ಷೆ ಸೇರಿತು.   

CMS-3 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ. ಉಪಗ್ರಹವು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂವಹನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಸರಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಡಲ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರದ ಉಪಗ್ರಹ ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಭಕ್ಕೆ: ನೇರಪ್ರಸಾರದ ಮಾಹಿತಿ 

ISRO LVM3 M5 Rocket: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಇಂದು ಸಂಜೆ 5.26ಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹ CMS-03 (ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ) ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸಿತು. ಸುಮಾರು 4,410 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು "ಬಾಹುಬಲಿ ರಾಕೆಟ್" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ LVM3-M5 ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ (SSC)ದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್‌ನಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. ಉಡಾವಣೆಗೊಂಡು 16.09 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಉಪಗ್ರಹ ನಿಗದಿತ ಕಕ್ಷೆ ಸೇರಿತು.   

CMS-3 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ. ಉಪಗ್ರಹವು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂವಹನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಸರಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಡಲ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರದ ಉಪಗ್ರಹ ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಭಕ್ಕೆ: ನೇರಪ್ರಸಾರದ ಮಾಹಿತಿ 

Last Updated : November 2, 2025 at 5:56 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BAHUBALI ROCKET
HEAVIEST COMMUNICATION SATELLITE
CMS 03
ಇಸ್ರೋ
ISRO LIVE STREAMING

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tech Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

kannada-rajyotsava-celebration-in-bengaluru

LIVE: ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 70ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

November 1, 2025 at 10:37 AM IST
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025 BIHAR ELECTION SCHEDULE LIVE ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ: LIVE

October 6, 2025 at 4:00 PM IST
mysuru-dasara-2025-torchlight-parade-and-thrilling-bike-stunts-live

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು; ನೇರಪ್ರಸಾರ

October 2, 2025 at 7:40 PM IST
MYSURU DASARA LIVE MYSURU DASARA 2025 VIJAYADASHAMI 2025 ಜಂಬೂಸವಾರಿ 2025

ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ : ನೇರಪ್ರಸಾರ

October 2, 2025 at 11:29 AM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುತ್ತಾ 700 ಮೀಟರ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಮ್: ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ!; ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ: ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇವು

ಅಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಇಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ತಾಣ! ಈ ಬಾರಿ ನಳಂದದ ಮತದಾರರ ಚಿತ್ತ ಯಾರತ್ತ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.