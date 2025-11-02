LIVE: ಇಸ್ರೋ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ರಾಕೆಟ್ ಉಡ್ಡಯನ ಯಶಸ್ವಿ; ಕಕ್ಷೆ ಸೇರಿತು ಅತಿ ಭಾರದ ಉಪಗ್ರಹ - ISRO LIVE STREAMING
Published : November 2, 2025 at 5:17 PM IST
Updated : November 2, 2025 at 5:56 PM IST
ISRO LVM3 M5 Rocket: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಇಂದು ಸಂಜೆ 5.26ಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹ CMS-03 (ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ) ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸಿತು. ಸುಮಾರು 4,410 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು "ಬಾಹುಬಲಿ ರಾಕೆಟ್" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ LVM3-M5 ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ (SSC)ದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್ನಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. ಉಡಾವಣೆಗೊಂಡು 16.09 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಉಪಗ್ರಹ ನಿಗದಿತ ಕಕ್ಷೆ ಸೇರಿತು.
CMS-3 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ. ಉಪಗ್ರಹವು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂವಹನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಸರಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಡಲ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರದ ಉಪಗ್ರಹ ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಭಕ್ಕೆ: ನೇರಪ್ರಸಾರದ ಮಾಹಿತಿ
