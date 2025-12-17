ETV Bharat / Videos

LIVE - 8ನೇ ದಿನದ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ: ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದ ನೇರಪ್ರಸಾರ - WINTER SESSION LIVE

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 17, 2025 at 10:49 AM IST

|

Updated : December 17, 2025 at 11:14 AM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ 8ನೇ ದಿನದ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

ನಿನ್ನೆ (ಮಂಗಳವಾರ) ನಡೆದ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದವು. ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ನಾಯಕತ್ವ ಗೊಂದಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಜನರು ನಮಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದ್ದು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳುವ ತನ‌ಕ ನಾನೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.‌ 

ಇದೇ ವಿಷಯ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಕಳೆಗುಂದಿದ್ದ ಸದನ, ಮಂಗಳವಾರ ಕಾವೇರಿತ್ತು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ, ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸದನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಇದು ಬುಧವಾರವೂ ಸಹ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಡಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ, ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಡಳಿತ (ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ವಿವಿಧ ವಿಧೇಯಕಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡವು.

