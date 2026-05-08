ಕೃಷಿ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಚಿರತೆ; ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ! - LEOPARD FALLS INTO WELL

ಬಲೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಚಿರತೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 8, 2026 at 8:00 PM IST

ಬಲೋಡ್ (ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ): ಸಿಟಿ ಕೊತ್ವಾಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಗತಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಬಾವಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಾವಿಗೆ ಚಿರತೆ ಬಿದ್ದ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಂಡವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಗತಾರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ರಾಮ್‌ಕುಮಾರ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಚಿರತೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಾವಿಯ ಆಳದಿಂದಾಗಿ, ಚಿರತೆಗೆ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮುಳುಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾವಿಯೊಳಗಿರುವ ಪೈಪ್​​ನ್ನು ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಚಿರತೆ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಜ್ಞರು ಚಿರತೆಯ ವಯಸ್ಸು 3 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ : ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಯಿತು. ಉಪ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಿಶೋರಿ ಸಾಹು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸರೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.   

