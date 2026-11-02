ಹಾಡಹಗಲೇ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಚಿರತೆ: ಜನರೆದುರೇ ಕರು ತಿಂದು ತೇಗಿ ಗುಟುರು
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Published : November 2, 2026 at 7:56 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮಾನವ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಹಗಲೇ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಬೋನಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಎಂಬವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾದರಿಯ ಬೋನಿಗೆ ಚಿರತೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬೋನಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕರುವನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬಂದು ಚಿರತೆ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜನರೆದುರೇ ಕರುವೊಂದನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಿತು. ಸೆರೆಯಾದ ಚಿರತೆ ಗಂಡಾಗಿದ್ದು 6 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಬಫರ್ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರತೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೋನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಗರ್ಭಿಣಿ ಕಾಡಾನೆ ಸಾವು: ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ವಲಯದ ಕಾಡಂಚಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಾಡಾನೆಯ ಕಳೇಬರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಮಸ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಸಂಗಮಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಆನೆಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ ದಂತದಿಂದ ತಿವಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮೂಳೆಮುರಿದು ಸಾವಾಗಿದೆ. ಆನೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮರಿ ಭ್ರೂಣ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪಶುವೈದ್ಯ ಡಾ.ಮಿರ್ಜಾ ವಾಸಿಂ ಅವರು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಏರಿ ಕುಳಿತ ಚಿರತೆ: ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹರಸಾಹಸ, ಕೊನೆಗೂ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೆ ಚಿರತೆ ಪರಾರಿ
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮಾನವ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಹಗಲೇ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಬೋನಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಎಂಬವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾದರಿಯ ಬೋನಿಗೆ ಚಿರತೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬೋನಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕರುವನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬಂದು ಚಿರತೆ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜನರೆದುರೇ ಕರುವೊಂದನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಿತು. ಸೆರೆಯಾದ ಚಿರತೆ ಗಂಡಾಗಿದ್ದು 6 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಬಫರ್ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರತೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೋನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಗರ್ಭಿಣಿ ಕಾಡಾನೆ ಸಾವು: ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ವಲಯದ ಕಾಡಂಚಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಾಡಾನೆಯ ಕಳೇಬರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಮಸ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಸಂಗಮಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಆನೆಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ ದಂತದಿಂದ ತಿವಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮೂಳೆಮುರಿದು ಸಾವಾಗಿದೆ. ಆನೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮರಿ ಭ್ರೂಣ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪಶುವೈದ್ಯ ಡಾ.ಮಿರ್ಜಾ ವಾಸಿಂ ಅವರು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಏರಿ ಕುಳಿತ ಚಿರತೆ: ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹರಸಾಹಸ, ಕೊನೆಗೂ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೆ ಚಿರತೆ ಪರಾರಿ