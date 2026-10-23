ETV Bharat / Videos

ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಏರಿ ಕುಳಿತ ಚಿರತೆ: ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹರಸಾಹಸ, ಕೊನೆಗೂ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೆ ಚಿರತೆ ಪರಾರಿ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಏರಿ ಕುಳಿತ ಚಿರತೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 23, 2026 at 4:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ತುಮಕೂರು: ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಚಿರತೆಯೊಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಏರಿ ಕುಳಿತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟರು. ಕೊನೆಗೆ ಚಿರತೆ ಮರ ಇಳಿದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದೆ. 

ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಜಾಗ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜ್ಞಾನ ಸಿರಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. 

ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರದ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಚಿರತೆ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳಿದ ಸದ್ದಿಗೆ ಮರವೇರಿ ಕುಳಿತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಚಿರತೆ ಮರದಿಂದ ಇಳಿದು, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮರದಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಮನೆಗಳಿವೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾಡಹಗಲೇ ಬೇಟೆಗಿಳಿದು ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಹುಲಿ: ವ್ಯಾಘ್ರನ ಉಪಟಳದಿಂದ ರೈತರು ನಿರಾಳ

ತುಮಕೂರು: ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಚಿರತೆಯೊಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಏರಿ ಕುಳಿತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟರು. ಕೊನೆಗೆ ಚಿರತೆ ಮರ ಇಳಿದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದೆ. 

ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಜಾಗ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜ್ಞಾನ ಸಿರಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. 

ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರದ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಚಿರತೆ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳಿದ ಸದ್ದಿಗೆ ಮರವೇರಿ ಕುಳಿತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಚಿರತೆ ಮರದಿಂದ ಇಳಿದು, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮರದಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಮನೆಗಳಿವೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾಡಹಗಲೇ ಬೇಟೆಗಿಳಿದು ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಹುಲಿ: ವ್ಯಾಘ್ರನ ಉಪಟಳದಿಂದ ರೈತರು ನಿರಾಳ

For All Latest Updates

TAGGED:

TUMAKURU
LEOPARD CLIMBS COCONUT TREE
ತೆಂಗಿನ ಮರ ಏರಿದ ಚಿರತೆ
LEOPARD NEAR JNANA SIRI CAMPUS

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

ABVP PROTEST IN SHIVAMOGGA

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮುಕ್ತ ವಿವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಕಲು ಆರೋಪ: ಎಬಿವಿಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಬಂಧನ

October 24, 2026 at 7:40 PM IST
FORMER MINISTER LAKSHMI HEBBALKAR

ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಬೇಸರ

October 23, 2026 at 9:47 PM IST
ಕೃತಕ ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಪ್ರತಿಸ್ಠಾಪಿಸಿ ಅಂಬಾರಿ ಉತ್ಸವ: ಮಾಯಕೊಂಡ ಪೈಲ್ವಾನರ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಜನರು ಫಿದಾ!

ಕೃತಕ ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಪ್ರತಿಸ್ಠಾಪಿಸಿ ಅಂಬಾರಿ ಉತ್ಸವ: ಮಾಯಕೊಂಡ ಪೈಲ್ವಾನರ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಜನರು ಫಿದಾ!

October 22, 2026 at 7:46 PM IST
Vasishta N Simha join hands in cleaning at Mysuru

ವಿಡಿಯೋ: ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾದ ನಟ ವಶಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ

October 22, 2026 at 1:01 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.