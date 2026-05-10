ಅಗಲಿದ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ವಿಧಿವತ್ತಾದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ: ವಿಡಿಯೋ - LAST RITES TO DOG
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 10, 2026 at 5:26 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಅಗಲಿದ ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಘಟನೆ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪುರದ ಓಣಿಯ ಶರಣಯ್ಯ ಸುತ್ತೂರುಮಠ ಎಂಬವರು ಸಾಕಿದ್ದ ಶ್ವಾನ ರೇಖಾ ರವಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಅಸುನೀಗಿತ್ತು. 12 ವರ್ಷದ ಶ್ವಾನ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿತ್ತು. ಪುರದ ಓಣಿಯ ಪ್ರತಿಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ರೇಖಾ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ಶ್ವಾನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪುರದ ಓಣಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಂದು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಅಗಲಿದ ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಲುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಕಳೇಬರವನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನಗರದ ವೀರಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿಂದೂ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಂತೆ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನಡೆಯಿತು.
ಶ್ವಾನದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಸಾರಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಹಾವೇರಿ: ಅಗಲಿದ ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಘಟನೆ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪುರದ ಓಣಿಯ ಶರಣಯ್ಯ ಸುತ್ತೂರುಮಠ ಎಂಬವರು ಸಾಕಿದ್ದ ಶ್ವಾನ ರೇಖಾ ರವಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಅಸುನೀಗಿತ್ತು. 12 ವರ್ಷದ ಶ್ವಾನ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿತ್ತು. ಪುರದ ಓಣಿಯ ಪ್ರತಿಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ರೇಖಾ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ಶ್ವಾನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪುರದ ಓಣಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಂದು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಅಗಲಿದ ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಲುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಕಳೇಬರವನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನಗರದ ವೀರಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿಂದೂ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಂತೆ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನಡೆಯಿತು.
ಶ್ವಾನದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಸಾರಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: