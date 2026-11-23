ಹಾವೇರಿ: ಅವಧಿ ಮೀರಿದ 59.84 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯ ನಾಶ
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Published : November 23, 2026 at 1:26 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಅವಧಿ ಮೀರಿದ 59.84 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ದಾಸ್ತಾನು ಉಳಿದಿದ್ದ, ಸೇವನೆಗೆ ಅನುಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದ 19,747 ಲೀಟರ್ ಬಿಯರ್ ಮದ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಶಪಡಿಸಿದರು.
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾನೀಯ ನಿಗಮದ (ಕೆಎಸ್ಬಿಸಿಎಲ್) ಗೋಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಶರಣಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಓಲೇಕಾರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಮದ್ಯದ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ದಾಸ್ತಾನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ್ದ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮಾನವನ ಸೇವನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಒಟ್ಟು 2,092 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ 60 ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ 19,747 ಲೀಟರ್ ಬಿಯರ್ ಅನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 59,84,305 ರೂ. ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದಾಸ್ತಾನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೆ.ಶರಣಮ್ಮ, ''ಮದ್ಯದ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಬಿಯರ್ ದಾಸ್ತಾನು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ನಂತರ ಮಾನವನ ಸೇವನೆಗೆ ಅನುಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
''ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಆಗಬಾರದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ದಾಸ್ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಮದ್ಯದ ವಿಲೇವಾರಿಯಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಇಲಾಖೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಶರಣಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೀನು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ₹35.28 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಗೋವಾ ಮದ್ಯ ಜಪ್ತಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಹಾವೇರಿ: ಅವಧಿ ಮೀರಿದ 59.84 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ದಾಸ್ತಾನು ಉಳಿದಿದ್ದ, ಸೇವನೆಗೆ ಅನುಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದ 19,747 ಲೀಟರ್ ಬಿಯರ್ ಮದ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಶಪಡಿಸಿದರು.
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾನೀಯ ನಿಗಮದ (ಕೆಎಸ್ಬಿಸಿಎಲ್) ಗೋಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಶರಣಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಓಲೇಕಾರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಮದ್ಯದ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ದಾಸ್ತಾನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ್ದ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮಾನವನ ಸೇವನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಒಟ್ಟು 2,092 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ 60 ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ 19,747 ಲೀಟರ್ ಬಿಯರ್ ಅನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 59,84,305 ರೂ. ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದಾಸ್ತಾನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೆ.ಶರಣಮ್ಮ, ''ಮದ್ಯದ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಬಿಯರ್ ದಾಸ್ತಾನು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ನಂತರ ಮಾನವನ ಸೇವನೆಗೆ ಅನುಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
''ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಆಗಬಾರದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ದಾಸ್ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಮದ್ಯದ ವಿಲೇವಾರಿಯಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಇಲಾಖೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಶರಣಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೀನು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ₹35.28 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಗೋವಾ ಮದ್ಯ ಜಪ್ತಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ