ETV Bharat / Videos

ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ಓಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್; ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ - OSRTC BUS FALLS INTO GORGE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ಓಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 11, 2026 at 11:41 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸಂತಕರ್/ಕೊರಾಪುಟ್, ಒಡಿಶಾ : ಕೊರಾಪುಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಟ್ಟಂಗಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸುಂಕಿ ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ (OSRTC) ವೋಲ್ವೋ ಬಸ್ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಹಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭವಾನಿಪಟ್ನದಿಂದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್, ಸುಂಖಿ ಘಾಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡನೇ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಕ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ.

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಸ್ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪಿ ಘಾಟಿಯಿಂದ 30 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಜೇಪೋರ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಯ ಸಹಾಯಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಎಎಫ್‌ಒ) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಟಂಗಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ಸೆಮಿಲಿಗುಡ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಜೇಪೋರ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಬಸ್ ಘಾಟಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಪೊಟ್ಟಂಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಗಾಯಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭವಾನಿಪಟ್ನದ 40 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಪೊಟ್ಟಂಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರು ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. 

For All Latest Updates

TAGGED:

BUS ACCIDENT
OSRTC
ವೋಲ್ವೋ ಬಸ್ ಪಲ್ಟಿ
ODISHA
OSRTC BUS FALLS INTO GORGE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.