ಬಾದಾಮಿ: ಕೆರೂರು ದ್ಯಾಮವ್ವ-ದುರ್ಗವ್ವ ದೇವಿಯ ಅದ್ಧೂರಿ ರಥೋತ್ಸವ - CHARIOT FESTIVAL

ಕೆರೂರು ದ್ಯಾಮವ್ವ-ದುರ್ಗವ್ವ ದೇವಿಯ ಅದ್ಧೂರಿ ರಥೋತ್ಸವ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 1, 2026 at 3:16 PM IST

Updated : May 1, 2026 at 3:24 PM IST

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ‌ ಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳಾದ ದ್ಯಾಮವ್ವ-ದುರ್ಗವ್ವ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರಾ ರಥೋತ್ಸವ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

ಈ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆದರೆ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರೈತರು ಬಿತ್ತುವ, ನೇಕಾರರು ನೇಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಬೀಸುವಂತಿಲ್ಲ‌, ಕುಟ್ಟುವಂತಿಲ್ಲ, ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

180 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಜಾತಿ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ನಡೆದು ಜಾತ್ರೆಯೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. 2017ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪುನಾರಂಭಿಸಿ ಊರಿನ ಮುಖಂಡರು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 

ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಕ್ತ ಸಾಗರದ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯರ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಸೋಲಾಪುರ ಹೆದ್ದಾರಿಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಭಂಡಾರ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಪಟ್ಟಣದ ತುಂಬ ದೇವಿಯರ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ, ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಬಿಳಿಗಿರಿ ಬನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮ: ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿದ ಗರುಡ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ‌ ಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳಾದ ದ್ಯಾಮವ್ವ-ದುರ್ಗವ್ವ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರಾ ರಥೋತ್ಸವ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

ಈ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆದರೆ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರೈತರು ಬಿತ್ತುವ, ನೇಕಾರರು ನೇಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಬೀಸುವಂತಿಲ್ಲ‌, ಕುಟ್ಟುವಂತಿಲ್ಲ, ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

180 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಜಾತಿ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ನಡೆದು ಜಾತ್ರೆಯೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. 2017ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪುನಾರಂಭಿಸಿ ಊರಿನ ಮುಖಂಡರು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 

ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಕ್ತ ಸಾಗರದ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯರ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಸೋಲಾಪುರ ಹೆದ್ದಾರಿಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಭಂಡಾರ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಪಟ್ಟಣದ ತುಂಬ ದೇವಿಯರ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ, ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಬಿಳಿಗಿರಿ ಬನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮ: ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿದ ಗರುಡ

Last Updated : May 1, 2026 at 3:24 PM IST

ETV Bharat Karnataka Team

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

hundi-counting-at-male-mahadeshwar-hill-temple

ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಹುಂಡಿಗೆ ಭರಪೂರ ಕಾಂಚಾಣ: 33 ದಿನದಲ್ಲೇ 3 ಕೋಟಿ ಕಾಣಿಕೆ

April 30, 2026 at 3:50 PM IST
a-wild-elephant-stood-in-the-middle-of-the-national-highway-at-charmadi-ghat

ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ನಿಂತ ಗಜರಾಜ ; ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್

April 30, 2026 at 1:43 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ: ವಿದ್ಯುತ್​ ಶಾರ್ಟ್​ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್​- 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆ ಭಸ್ಮ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ವಿದ್ಯುತ್​ ಶಾರ್ಟ್​ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್​- 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆ ಭಸ್ಮ

April 30, 2026 at 10:50 AM IST
COBRA SLEPT IN HELMET

ಬಿಸಿಲ ತಾಪ ತಾಳದೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ನಾಗರಹಾವು: ವಿಡಿಯೋ

April 28, 2026 at 6:03 PM IST

