ಕಾರವಾರ: ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಹೋವರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನೌಕೆಗಳು
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Published : October 9, 2026 at 7:26 AM IST
ಕಾರವಾರ: ಗೋವಾದಿಂದ ಹೊರಟ ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಎರಡು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹೋವರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನೌಕೆಗಳು ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿವೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ನೌಕೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಹೋವರ್ ಕ್ರಾಪ್ಟ್ ನೌಕೆಗಳು ಕೇವಲ ನೀರಿನ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭೂಮಿ, ಮರಳು ಮತ್ತು ಕೆಸರಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕ ವೇಗದ ನೌಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಡಗುಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವ ಅಥವಾ ಅಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಬಲ್ಲ ನೌಕೆಗಳಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಇನ್ನು ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಡುವುದು, ಕರಾವಳಿ ಭದ್ರತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (SAR) ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಇವುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ನೆರವು ನೀಡಲು ಈ ನೌಕೆಗಳು ಅತ್ಯುಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿರುವ ಈ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ನೌಕೆಗಳ ಆಗಮನ ಕಾರವಾರದ ಕಡಲ ತಡಿಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ತಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಷ ದಸರಾ: ಇಂದಿನಿಂದ ಅ.11ವರೆಗೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮಹಿಷ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಳಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ
ಕಾರವಾರ: ಗೋವಾದಿಂದ ಹೊರಟ ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಎರಡು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹೋವರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನೌಕೆಗಳು ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿವೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ನೌಕೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಹೋವರ್ ಕ್ರಾಪ್ಟ್ ನೌಕೆಗಳು ಕೇವಲ ನೀರಿನ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭೂಮಿ, ಮರಳು ಮತ್ತು ಕೆಸರಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕ ವೇಗದ ನೌಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಡಗುಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವ ಅಥವಾ ಅಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಬಲ್ಲ ನೌಕೆಗಳಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಇನ್ನು ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಡುವುದು, ಕರಾವಳಿ ಭದ್ರತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (SAR) ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಇವುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ನೆರವು ನೀಡಲು ಈ ನೌಕೆಗಳು ಅತ್ಯುಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿರುವ ಈ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ನೌಕೆಗಳ ಆಗಮನ ಕಾರವಾರದ ಕಡಲ ತಡಿಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ತಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಷ ದಸರಾ: ಇಂದಿನಿಂದ ಅ.11ವರೆಗೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮಹಿಷ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಳಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ