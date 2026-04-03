ಕಾರವಾರ: ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ನವಿಲು ರಕ್ಷಣೆ - PEACOCK RESCUE
Published : April 3, 2026 at 2:51 PM IST
ಕಾರವಾರ: ದಾಂಡೇಲಿಯ ಡಿ.ಎಫ್.ಎ ಮೈದಾನದ ಹಿಂಭಾಗ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ನವಿಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವಿಲಿನ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ನವಿಲು ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ರಜಾಕ್ ಶಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿರುವ ನವಿಲನ್ನು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ: ಇನ್ನು, ಹಿಡಿಯಲು ಬಂದವರ ಮೇಲೆರಗಿದ ಚಿರತೆ ಮರಿಯನ್ನು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಹಿಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಬಳಿಯ ಹುಲ್ಯಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಣ್ಣ ಎಂಬವರ ಪುತ್ರ ಅಜಯ್ ಹಾಗೂ ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಮಾಲೀಕ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ನಿವಾಸಿ ರಾಜು ಚಿರತೆ ಮರಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಮರಿ ಅಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೆದೆಯೊಳಗೆ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿತ್ತು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಜಯ್ ಮೇಲೆರಗಿ ಕೈಗೆ ಕಚ್ಚಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಅಜಯ್ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಿದಾಗ, ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಮಾಲೀಕ ರಾಜು ಅವರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ, ಹುಲ್ಲಿನ ಮೆದೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
