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ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ: ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದ ನೇರಪ್ರಸಾರ - ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ

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ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 17, 2026 at 11:24 AM IST

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Updated : August 17, 2026 at 1:19 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ 3ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಲಾಪ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನೇರಪ್ರಸಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

ಆ.13ರಂದು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಲಿದ 15 ಮಂದಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ದಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು, ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಾವು ಸಿಎಂ ಆದ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ಇದಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಸದನ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನೂತನ ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿದರು. "ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ನನಗೆ ಒಂದೇ. ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಬಿಡೋಣ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಭಾರತವನ್ನು ನೋಡ್ತಿದೆ. ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಭೇದಭಾವ ಮಾಡದೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಟೀಕೆಗಳು ಸಾಯ್ತವೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಉಳೀತವೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಸಿಎಂ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.  

ಮೊದಲ ದಿನ ಸದನಕ್ಕೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎರಡನೇ ದಿನ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. 

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ 3ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಲಾಪ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನೇರಪ್ರಸಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

ಆ.13ರಂದು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಲಿದ 15 ಮಂದಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ದಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು, ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಾವು ಸಿಎಂ ಆದ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ಇದಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಸದನ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನೂತನ ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿದರು. "ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ನನಗೆ ಒಂದೇ. ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಬಿಡೋಣ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಭಾರತವನ್ನು ನೋಡ್ತಿದೆ. ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಭೇದಭಾವ ಮಾಡದೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಟೀಕೆಗಳು ಸಾಯ್ತವೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಉಳೀತವೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಸಿಎಂ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.  

ಮೊದಲ ದಿನ ಸದನಕ್ಕೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎರಡನೇ ದಿನ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. 

Last Updated : August 17, 2026 at 1:19 PM IST

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TAGGED:

ASSEMBLY SESSION LIVE
KARNATAKA LEGISLATIVE SESSION
ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ
KARNATAKA MONSOON SESSION

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