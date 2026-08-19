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ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ: ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದ ನೇರಪ್ರಸಾರ - ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ

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ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 19, 2026 at 11:51 AM IST

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Updated : August 19, 2026 at 1:52 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ 5ನೇ ದಿನದ ಕಲಾಪ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದವು.‌ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಪ್ಪು ಶಾಲು ಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. "ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್​ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಿರಿ" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, "ಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು ಹಕ್ಕು ಚ್ಯುತಿ ಆಗಲಿದೆ. ಏನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೂ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಬರದ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ದುಂಡಾವರ್ತನೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದಸ್ಯರ ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸದನ ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು, 187 ಕೋಟಿ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಯ್ತು. ದಲಿತರ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ 5ನೇ ದಿನದ ಕಲಾಪ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದವು.‌ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಪ್ಪು ಶಾಲು ಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. "ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್​ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಿರಿ" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, "ಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು ಹಕ್ಕು ಚ್ಯುತಿ ಆಗಲಿದೆ. ಏನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೂ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಬರದ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ದುಂಡಾವರ್ತನೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದಸ್ಯರ ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸದನ ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು, 187 ಕೋಟಿ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಯ್ತು. ದಲಿತರ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.

Last Updated : August 19, 2026 at 1:52 PM IST

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TAGGED:

KARNATAKA SESSION LIVE
MONSOON SESSION
BENGALURU
ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ
ASSEMBLY SESSION LIVE

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