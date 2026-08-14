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ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ: ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್​ ಆಗಿ ಜಿ ಎಸ್​ ಪಾಟೀಲ್​ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ: ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ - ಸ್ಪೀಕರ್ ಚುನಾವಣೆ

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ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2026 at 11:12 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹುದ್ದೆ ತೆರವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ  ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರು ಹಂಗಾಮಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.  ಕಲಾಪದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಮೂಲಕ ಗುರುವಾರ ಮಳೆಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಸಾಲಿನತ್ತ ತೆರಳಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​ ನಾಯಕರ ಕೈ ಕುಲುಕಿ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಹಂಗಾಮಿ ಸ್ಪೀಕರ್​ ಟಿ.ಬಿ. ಜಯಚಂದ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆ ಭೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ಅಗಲಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ. ಆ ಮೇಲೆ ಸಚಿವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸಂತಾಪ, ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಬೇಡ. ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹಂಗಾಮಿ ಸ್ಪೀಕರ್​ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಗಲಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಅಗಲಿದ 15 ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್​, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ. ವೀರಣ್ಣ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ., ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಕೆ‌.ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪುಟ್ಟ ರಂಗನಾಥ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸೈಯದ್ ಯಾಶೀನ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವೆಂಕಟಚಲಯ್ಯ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಗಾಯಕಿರಾದ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ, ಆಶಾ ಬೋಸ್ಲೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹುದ್ದೆ ತೆರವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ  ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರು ಹಂಗಾಮಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.  ಕಲಾಪದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಮೂಲಕ ಗುರುವಾರ ಮಳೆಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಸಾಲಿನತ್ತ ತೆರಳಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​ ನಾಯಕರ ಕೈ ಕುಲುಕಿ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಹಂಗಾಮಿ ಸ್ಪೀಕರ್​ ಟಿ.ಬಿ. ಜಯಚಂದ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆ ಭೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ಅಗಲಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ. ಆ ಮೇಲೆ ಸಚಿವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸಂತಾಪ, ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಬೇಡ. ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹಂಗಾಮಿ ಸ್ಪೀಕರ್​ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಗಲಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಅಗಲಿದ 15 ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್​, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ. ವೀರಣ್ಣ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ., ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಕೆ‌.ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪುಟ್ಟ ರಂಗನಾಥ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸೈಯದ್ ಯಾಶೀನ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವೆಂಕಟಚಲಯ್ಯ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಗಾಯಕಿರಾದ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ, ಆಶಾ ಬೋಸ್ಲೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

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TAGGED:

KARNATAKA ASSEMBLY SESSION
ASSEMBLY SPEAKER ELECTION
ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ
ಸ್ಪೀಕರ್ ಚುನಾವಣೆ
KARNATAKA ASSEMBLY SESSION LIVE

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