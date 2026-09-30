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ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಕಾಡ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ: ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ

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ಕಾಡ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2026 at 11:07 AM IST

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ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಈ ದೇವರಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದು ವಿಶೇಷ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದರೆ ಸಕಲ ಸಂಕಷ್ಟ ದೂರು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ.

ಇದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬನಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಡ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವುದು, ಈ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷ. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಪುರಸ್ಕಾರ, ಭಕ್ತರಿಂದ ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಜರಗುತ್ತವೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದಲೂ, ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಸ್ವರ ಇದ್ದರೂ, ಭಕ್ತರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸರಳವಾಗಿ ಆದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ‌ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಭಕ್ತರು ಹರಕೆಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸಾರ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನೂರಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ‌ ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿದ್ದು, ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಟಾಕಿ‌ಯಿಂದಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಪವಾಡ.

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ‌ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಕಾಡಲ್ಲಿ‌ ಇದ್ದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಬರಬೇಕಾದರೆ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿ ಮದ್ದು ಸಿಡಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇದೇ ಮುಂದೆ ಆಚರಣೆ ಆಗಿ, ದೇವರಿಗೆ ಒಲೈಸುವುದಕ್ಕೆ ಹರಕೆಯಂತೆ ಭಕ್ತರು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಮುಂದೆ ಜಾಗೃತಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುವ ಸಂಭ್ರಮದ ಎರಡನೇ ದಿನ ದೇಶ ಹಾಗೂ ದೇವ ಭಕ್ತಿಯ ಝೇಂಕಾರ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಈ ದೇವರಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದು ವಿಶೇಷ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದರೆ ಸಕಲ ಸಂಕಷ್ಟ ದೂರು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ.

ಇದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬನಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಡ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವುದು, ಈ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷ. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಪುರಸ್ಕಾರ, ಭಕ್ತರಿಂದ ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಜರಗುತ್ತವೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದಲೂ, ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಸ್ವರ ಇದ್ದರೂ, ಭಕ್ತರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸರಳವಾಗಿ ಆದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ‌ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಭಕ್ತರು ಹರಕೆಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸಾರ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನೂರಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ‌ ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿದ್ದು, ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಟಾಕಿ‌ಯಿಂದಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಪವಾಡ.

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ‌ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಕಾಡಲ್ಲಿ‌ ಇದ್ದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಬರಬೇಕಾದರೆ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿ ಮದ್ದು ಸಿಡಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇದೇ ಮುಂದೆ ಆಚರಣೆ ಆಗಿ, ದೇವರಿಗೆ ಒಲೈಸುವುದಕ್ಕೆ ಹರಕೆಯಂತೆ ಭಕ್ತರು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಮುಂದೆ ಜಾಗೃತಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುವ ಸಂಭ್ರಮದ ಎರಡನೇ ದಿನ ದೇಶ ಹಾಗೂ ದೇವ ಭಕ್ತಿಯ ಝೇಂಕಾರ

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TAGGED:

BAGALKOTE
ಪಟಾಕಿ ಜಾತ್ರೆ
ಕಾಡ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ
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